Die Zahl der Corona-Verdachtsfälle in Deutschland steigt. In Osnabrück wurde nun ein Mensch unter Quarantäne gestellt, der mit einem Infizierten Kontakt hatte. Foto: imago images/photonews.at

Osnabrück. Was zu erwarten war, wird immer mehr zur Gewissheit: Die Ausbreitung des Corona-Virus' in ganz Deutschland war nur eine Frage der Zeit. Doch auch wenn die Fälle uns ganz persönlich immer näher kommen, sollten wir nicht in Panik verfallen. Ein Kommentar.