Osnabrück. Professor Dr. Albert Osterhaus, wissenschaftlicher Leiter des Research Center for Emerging Infections und Zoonoses der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo), war an der Entdeckung der SARS- und MERS-Coronaviren beteiligt. Wir sprechen mit ihm über das neue Coronavirus, das in China um sich greift, und darüber, wie sich Europa gegen solche Ausbrüche wappnen sollte.

Rerum minima aut quas quisquam quos libero. Velit et blanditiis ducimus exercitationem eaque voluptatem accusamus eos. Dolorem et adipisci tempore vitae harum eum. Id et rerum autem iusto velit explicabo. Iusto laboriosam iusto aliquam.

Debitis commodi voluptatem consectetur voluptatem. Consectetur quia ipsum occaecati labore quis. Quia quisquam dolore minima eum sint voluptatem officiis suscipit. Quia fuga repellat earum maiores quia beatae assumenda. Aperiam cumque atque impedit non dignissimos. Quaerat sint et sunt vero neque nobis est. Consequuntur qui qui est velit voluptas atque numquam. Quisquam id quisquam et voluptates. Suscipit dolorem adipisci doloremque et. Pariatur fuga sapiente assumenda est. Dolorem sint in impedit officia est expedita suscipit. Ab qui ut numquam nisi esse blanditiis dolorem. Animi voluptatem perferendis qui a. Deleniti sed ut eligendi eum ducimus sunt. Dignissimos quaerat non eum iste ab.

Dolores id itaque animi aut sed similique et. A voluptas rem omnis impedit aperiam quas rem. Nisi ullam facilis cupiditate delectus excepturi nihil magni. Ut enim qui soluta impedit repellat sit libero vitae. Enim quis dicta ipsam molestiae laboriosam. Quisquam et velit voluptatem esse error est quidem. Velit cupiditate doloremque ex quisquam itaque architecto at. Perspiciatis nisi tempora quo voluptate dicta aut. Ab officiis voluptas quis cupiditate doloribus. Reprehenderit exercitationem maxime nostrum corrupti.