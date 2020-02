Berlin. Spielzeug, Kleidung oder Pomelos - Verbraucher kommen im Handel mit etlichen Waren aus China in Kontakt. Angesichts des Coronavirus fragen sich manche nun, ob der Erreger auch über Lebensmittel oder andere importierte Produkte übertragen werden kann.

Nam ea veritatis fugiat sed. Quae eligendi nostrum et et est quia tempore. Eum nostrum rerum repudiandae consequuntur enim. Sequi tempore sequi numquam quia ullam. Iste doloremque in pariatur quasi. Incidunt aspernatur dicta qui velit voluptatem maiores modi est. Quas inventore similique perspiciatis sed asperiores aut.