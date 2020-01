Mindestens 24 Tote durch Lassafieber in Nigeria MEC öffnen

Das Lassavirus unter einem Elektronenmikroskop. Foto: Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin/Tropeninstitut Hamburg

Lagos. Jährlich stecken sich in Westafrika Hunderttausende mit Lassafieber an. Die meisten zeigen zwar keine Symptome. Jetzt aber gibt es viele Todesfälle in Nigeria.