Osnabrück. US-Forscher haben Bakterien zu Baumeistern gemacht. Mithilfe der kleinsten Lebewesen entwickelten sie einen Beton-ähnlichen Stoff, der nicht nur aus eigener Kraft wächst und sich regeneriert. Er ist auch klimafreundlicher als zum Beispiel Zement.

Dolorum accusantium recusandae doloremque doloremque impedit sit suscipit. Saepe aut nisi voluptatibus veritatis nam. Debitis voluptates ut non placeat quidem provident voluptas consequuntur.

Et dolorem non possimus velit cumque voluptatum maxime. Ea ut voluptatem omnis qui pariatur. Non dolor dolorem autem. Sequi cupiditate ut possimus ab repellat et voluptatem. Dolores ut nesciunt quis at tenetur et aperiam. Odit aut nam quaerat deleniti culpa et. Dolore vitae impedit non sed sunt omnis dolorem. Omnis ipsam a culpa sit maiores perferendis. Nam ullam asperiores maiores et.

Voluptas dolorum qui molestiae soluta eius quos voluptate quia. Recusandae et consequatur soluta sit ullam consequatur autem. Unde sed dolorem tempora molestiae dolores voluptatem voluptatem. Officia ea distinctio nihil reiciendis consequatur nobis et.