US-Astronautin Christina Koch vor dem Start ihres Raumflugs zur ISS im März dieses Jahres. Foto: Dmitri Lovetsky/POOL AP/dpa

New York. Die US-Astronautin Christina Koch hat den Rekord für den längsten Weltraum-Aufenthalt einer Frau gebrochen. Koch, die am 15. März auf der Internationalen Raumstation ISS ankam, sei inzwischen seit 289 Tagen im All, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.