Osnabrück. Das nennt man Frühblüher! Schon ab Dezember können beim Gelben Winterjasmin Blüten erscheinen. An Vielseitigkeit ist Winterjasmin außerdem kaum zu überbieten.

Gelber Winterjasmin blüht bei nicht zu starker Kälte schon ab Dezember bis März. Die einst aus Ostasien stammende Pflanze kann im Kübel attraktiv aussehen, kann als bodendeckende Gartenpflanze eingesetzt werden oder mit einer Rankhilfe auch als Kletterpflanze.

Winterjasmin wächst mit langen, recht dünnen Trieben, die er über dem Boden ausbreitet, wenn er nicht an einer Kletterhilfe gezogen wird. Die Pflanzung wird fürs Frühjahr empfohlen. Zunächst wächst der Winterjasmin eher langsam, kommt aber nach zwei Jahren in Gang. Charakteristische für die Pflanze sind ihre vierkantigen Triebe. Winterjasmin muss nicht geschnitten werden, verträgt Rückschnitte aber problemlos.

Ohnehin ist Winterjasmin sehr robust, was an seiner ostasiatischen Herkunft liegt, wo er an Felshängen in großer Höhe wächst. Oft wurzeln die langen Triebe bodendeckend wachsenden Winterjasmins von selbst, so dass man sie zur Vermehrung einfach abstechen und woanders wieder einpflanzen kann. Auf den ersten Blick wird Winterjasmin gerne mal mit Forsythie verwechselt.