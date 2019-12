Diskriminierung bei der Wohnungssuche: So kann man sich schützen CC-Editor öffnen

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet Diskriminierung auch bei der Wohnungssuche. Foto: dpa/Axel Heimken

Augsburg. In seiner Wohnungsanzeige macht ein Vermieter aus Bayern keinen Hehl daraus, dass er keine "Ausländer" in seinem Haus will. Deswegen muss er nun 1000 Euro zahlen. Solche Diskriminierung ist kein Einzelfall, aber meist ist sie nicht nachweisbar.