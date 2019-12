Osnabrück. Die Erfinder von der Antike bis zur Renaissance überraschen mit Schöpfungen, die die Ideen heutiger Technik vorwegnahmen.

Ein Fallschirm, ein Taucheranzug, Dampfkanonen und Schnellfeuergeschütze: All diese Dinge entstammen dem Ideenreichtum Leonardo da Vincis, der sich als Maler, Bildhauer, Architekt, Philosoph, Naturwissenschaftler und Ingenieur einen Namen machte. Berühmt wurde er vor allem mit Gemälden wie der Mona Lisa, dem Abendmahl oder der Dame mit dem Hermelin.

Letzteres Werk zeigt die Geliebte des Mailänder Herzogs Lodovico Sforza, dem da Vinci eigentlich als Ingenieur diente. Als er sich Anfang der 1480er Jahre um eine Anstellung bei ihm bewarb, sind es in erster Linie seine technischen Fertigkeiten und weniger seine Talente als Maler, die er anpries. In seinem Brief an den Herzog listet er seine Vorhaben auf: „(...) Ferner werde ich sichere und unangreifbare gedeckte Wagen bauen, die mit ihren Geschützen durch die Reihen des Feindes fahren und jeden noch so großen Haufen von Bewaffneten zersprengen werden. Hinter ihnen können die Fußsoldaten fast unangefochten und völlig ungestört folgen.(...)“ Tatsächlich entwickelte da Vinci ein erstes Panzerfahrzeug. Seine Zeichnungen zeigen ein rundes Gefährt mit mehreren Geschützen, das durch die Muskelkraft seiner Insassen fortbewegt werden sollte. Ein spitz zulaufendes Dach schützte die Soldaten. Zum Einsatz kam diese Maschine aber wohl nicht.



Die Erfahrung, dass es die Erfindung nicht über den Status eines bloßen Entwurfs schafft, teilt da Vinci mit vielen anderen kreativen Köpfen. Die Erfinder des Altertums dachten vieles vor, was erst Jahrhunderte später verwirklicht wurde. So ist die Idee des Roboters, einer menschenähnlichen Maschine, die nach dem Willen seines Schöpfers agiert, bereits den alten Griechen geläufig. In dem antiken Epos Ilias wird erwähnt, dass Hephaistos, der Gott der Schmiede- und Handwerkskunst, mechanische Dienerinnen aus Gold schuf, die sprechen und denken konnten.

Wahre High-Tech

Während dies nur Fiktion war, schufen Ingenieure wie Heron von Alexandria, der im 1. Jahrhundert lebte, bereits zu ihrer Zeit wahre High-Tech. Zu seinen Glanzstücken zählen etwa die ersten sich automatisch öffnenden Tempeltüren. Sobald Priester ein Feuer auf einem Altar außerhalb des Tempels entzündeten, erwärmte es eine unter dem Altar versteckte Metallkugel, die mit Wasser und Luft gefüllt war. Die Luft dehnte sich aus und presste Wasser durch einen Syphon in einen Eimer, der an einem flaschenzugähnlichen System hing. Dieses war über Ketten und Rollen mit den Türen verbunden, die sich öffneten, sobald der Eimer durch das Gewicht des Wassers nach unten gezogen wurde.

Auch ein Weihwasserautomat, der bei Einwurf einer Münze dem Gläubigen das geweihte Nass spendete, und Miniaturtheater, die eine Aufführung mit mechanischen Figuren darboten, gehörten zu seinen Erfindungen. Diesen Sinn für ausgeklügelte Automaten teilte er sich mit anderen Erfindern des Altertums wie Philon von Byzanz, der einen Händewaschautomaten konstruierte, oder Ktesibios, der eine Wasseruhr mit Glockenspiel, tanzenden Figuren und singenden Vögeln schuf.

Anzeige Anzeige

Unbekannte Schöpfer

Auch wenn diese Automaten von der hohen Ingenieurskunst in der Antike zeugen, waren es doch andere Erfindungen, die die Menschheitsentwicklung unmittelbar beeinflussten, weil sie die Arbeit erleichterten oder die Kriegsführung revolutionierten. Bei vielen sehr frühen grundlegenden Innovationen wie etwa Messer, Hammer, Pflug, Schrift, Pfeil und Bogen, Rad und Boot liegen die Anfänge im Dunkeln. Archäologische Funde lassen nur eine grobe Datierung zu und ihre Schöpfer sind unbekannt.

Viele Erfindungen entstanden aber auch in einem langen Prozess, an dem Menschen verschiedener Regionen und Epochen beteiligt waren. So nutzten bereits Chinesen, lange bevor Johannes Gutenberg die erste Druckerpresse erfand, Druckverfahren. Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurden in China mithilfe von geschnitzten Holztafeln Texte auf Stoff und später auf Papier gedruckt. Bereits 1041 soll ein chinesischer Schmied mit einzelnen Lettern aus Holz oder Ton gedruckt haben – kein leichtes Unterfangen angesichts der Fülle chinesischer Schriftzeichen.

Auch in Korea und Japan existiertem im 8. Jahrhundert erste Druckverfahren. Die Technik des Tafeldrucks gelangte schließlich durch die Araber nach Westeuropa, wo Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts einen Druckstock mit beweglichen Einzellettern herstellte. Mit diesem Verfahren war es erstmals möglich, Bücher schnell, in hoher Auflage und preiswert zu drucken. Der Buchdruck ermöglichte mehr Menschen den Zugang zu Bildung und trug zur Ausbreitung von Wissen und neuen Ideen bei. Damit ist er eine Wendemarke in der Menschheitsgeschichte, die ohne das schöpferische Potential von Erfindern wie Gutenberg ganz anders verlaufen wäre.