Teile eines Frauenschädels liegen neben Resten von Broschen. Bei Ausgrabungen rund 500 Kilometer nordwestlich von Oslo waren Wissenschaftler auf die Gräber eines Mannes aus dem 8. und einer Frau aus dem 9. Jahrhundert gestoßen. Foto: Astrid Lorentzen/NTNU University Museum/dpa

Oslo. Die Wikinger bestatteten wichtige Persönlichkeiten in Booten. In Norwegen wurde nun eine besondere solche Grabstätte entdeckt: mit einem Boot im Boot. An anderer Stelle gab es einen weiteren spektakulären Fund.