Osnabrück. Kaum sind die technischen Problem für die Umsetzung der Digitalisierung des Energieverbrauchs gelöst, tauchen neue Hürden auf. So warnen die Grünen und die Verbraucherverbände vor einem Kommunikationschaos zwischen Bundesregierung, Strombranche und Verbrauchern. Viele Regeln und Begrifflichkeiten seien unklar. Wir wollen im Folgenden zur Aufklärung beitragen.

Was ist eine moderne Messeinrichtung? Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sieht bis 2032 den flächendeckenden Einbau digitaler Zähler vor, die auch als moderne Messeinrichtung bezeichnet werden. Bei allen Neubauten oder umfangreichen Renovierungen müssen sie sofort eingebaut werden. Als Weiterentwicklung des analogen Ferraris-Zählers, messen die Einrichtungen den Stromverbrauch nicht mehr mit einem mechanischen Zählwerk, sondern mit einem digitalen Zähler. Die Daten verbleiben im Messsystem des Verbrauchers und müssen wie bei herkömmlichen Zählern weiterhin abgelesen werden.

Was ist ein intelligentes Messsystem? Wird ein digitaler Zähler mit einem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierten Smart-Meter-Gateway kombiniert, entsteht die vom Gesetzgeber als intelligentes Messsystem bezeichnete Lösung. Sie ist internetfähig und ermöglicht die Übertragung von Verbrauchsdaten. Der Messstellenbetreiber als das Unternehmen, das die neuen Stromzähler einbaut, betreibt und wartet, übermittelt die Daten unter anderem an den Stromversorger und den Netzbetreiber. Für die Kommunikation benutzt das Gateway die mobile Datenübertragung im LTE-Standard. Aus diesem Grund wird auch eine SIM-Karte verbaut – wie auch bei jedem Smartphone. Alternativ kann der Messstellenbetreiber auch ein spezielles Netzwerk zur Datenübertragung einrichten.

Wann ist der Einbau intelligenter Messsysteme Pflicht? Die Pflicht zum Einbau intelligenter Messsysteme gilt unmittelbar nach Zulassung des dritten Gerätemodells zunächst nur für Stromkunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 10.000 Kilowattstunden (kWh). Das sind vor allem kleine Unternehmen – und Betreiber von Solaranlagen oder Blockheizkraftwerken zwischen sieben und 100 Kilowatt. Ab dem 1. Januar 2020 weitet sich die Einbaupflicht auf Stromkunden aus, die mehr als 6000 kWh verbrauchen. Ausschlaggebend ist der Durchschnitt der letzten drei Jahresverbrauchswerte. Liegen nicht genügend Werte vor, wird ein Verbrauch von 2.000 kWh angesetzt.





Was gilt in anderen Fällen? Der Messstellenbetreiber kann In allen anderen Fällen frei entscheiden, ob er ein intelligentes Messsystem einbaut oder nicht. Unabhängig von allen Pflichten ist zumeist auch ein freiwilliger Einbau auf Wunsch möglich.

Welche Unternehmen sind für den Einbau zuständig? Umgesetzt wird der Einbau der neuen Zähler schrittweise durch die Messstellenbetreiber – zumeist die örtlichen Netzbetreiber. Nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW muss der Messstellenbetreiber Haushalte, die eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem bekommen, mindestens drei Monate vor dem Einbau informieren und dabei auf die Wechselmöglichkeit zu einem anderen Betreiber hinweisen. Zwei Wochen vor dem Einbau müssen die Betroffenen außerdem schriftlich auf den konkreten Einbautermin hingewiesen werden – unter Angabe von mindestens einem zweiten möglichen Termin.

Kann man sich gegen den Einbau wehren? Verbraucher können sich gegen einen beschlossenen Einbau nicht wehren, obwohl teils erhebliche jährliche Kosten entstehen können. Theoretisch möglich ist allein der Wechsel zu einem anderen Messstellenbetreiber. Die Bundesnetzagentur hält einen Musterbrief für die Kündigung beim bisherigen Messstellenbetreiber bereit.

Welche Kosten kommen auf den Verbraucher zu? Die Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums sehen vor, dass moderne Zähler maximal 23 Euro und intelligente Messsysteme höchstens 100 Euro pro Jahr kosten sollen. Bei den Kosten intelligenter Messsysteme gibt es zusätzlich die Abstufung je nach Nutzergruppe. (kWh = Kilowattstunde)

Jahresverbrauch 6.000-10.000 kWh – max. 100 Euro pro Jahr Jahresverbrauch 4.000-6.000 kWh – max. 60 Euro pro Jahr Jahresverbrauch 3.000-4.000 kWh – max. 40 Euro pro Jahr Jahresverbrauch 2.000-3.000 kWh – max. 30 Euro pro Jahr Jahresverbrauch bis 2.000 kWh – max. 23 Euro pro Jahr

Gelten diese Preise für alle Anbieter? Die gesetzlichen Deckel gelten nur für grundzuständige Messstellenbetreiber. Das ist in der Regel der Netzbetreiber vor Ort, der für den Einbau und Betrieb der Geräte verantwortlich ist. Wenn der Kunde ein anderes Unternehmen mit dem Messstellenbetrieb beauftragt, darf der Anbieter den Preis nach seinem Ermessen festlegen. Weitere Kosten können entstehen, wenn für die Installation der modernen Messeinrichtung oder des intelligentes Messsystems ein Umbau des Zählerschranks notwendig ist.

Welchen Nutzen hat der Verbraucher? Politik und Wirtschaft setzen große Hoffnung in das Einsparpotenzial durch smarte Zähler auch für den Verbraucher. Sie erhielten mit ihrer Hilfe einen Überblick über ihren Stromverbrauch und könnten diesen an unterschiedliche Strompreise zu unterschiedlichen Tageszeiten anpassen. Die Befürworter weisen außerdem darauf hin, dass es durch die smarten Zähler künftig möglich sein wird, Stromfresser zu erkennen, ungewöhnliche Verbräuche zu identifizieren und damit einhergehende Mehrkosten zu verhindern.Optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass sich pro Haushalt jährlich etwa 30 Euro sparen lassen. Belege gibt es dafür aber bisher nicht. Auch für die „Smart Homes“ genannte intelligente Haustechnik sind die smarten Zähler aber wichtig: Denn um Licht-, Klima-, Alarm- und Schließanlagen zu vernetzen, ist eine digitale Stromsteuerung im Haushalt nötig. Insbesondere betroffen sind Bauten vor 1965.