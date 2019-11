Osnabrück. Die Batterien von Elektroautos werden vor allem dann geladen, wenn der Strom am günstigsten ist. Die Solaranlage speist Strom vom eigenen Dach nur bei guten Preisen ins Netz. Das und vieles mehr kann aber nur funktionieren, wenn der Stromzähler mit dem Internet verbunden ist.

Der Startschuss für den Pflichteinbau intelligenter Messsysteme, die das können, soll nach langem Warten noch in diesem Jahr fallen. Nach dem Messstellenbetriebsgesetz vom September 2016 war der verpflichtende Rollout in einigen privaten Haushalten eigentlich bereits ab 2017 vorgesehen. Daraus wurde aber nichts. Denn Voraussetzung war, dass mindestens drei voneinander unabhängige Unternehmen intelligente Messsysteme am Markt anbieten, die die sicherheitstechnischen Anforderungen des Gesetzes erfüllen. Zuständig für deren Zertifizierung ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Bisher hat das BSI aber nur zwei Geräte freigegeben. „Wir sind aber zuversichtlich, dass die Anforderungen von weiteren Herstellern erfolgreich umgesetzt werden und der verpflichtende Rollout noch 2019 beginnen kann“, betont BSI-Sprecher Tim Griese im Gespräch mit unserer Redaktion.



Smart-Meter-Gateway

Das Hauptaugenmerk der Prüfer liegt dabei auf dem sogenannten Smart-Meter-Gateway, das für den Schutz und die Sicherheit der Daten zuständig ist. Verzögerungen bei der Zertifizierung führt Griese unter anderem darauf zurück, dass in der Regel durch die Hersteller Nachbesserungen an den Produkten und der Gerätedokumentation erforderlich waren. „Nur wenn Anwender in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft auf den Schutz ihrer Daten vertrauten können, wird die digitale Transformation gelingen und deren Potential auch voll ausgeschöpft“, meint Griese.

"Im Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers“

Der BSI Sprecher ist überzeugt, dass die Zertifizierung der ersten beiden Gateways gezeigt habe, „dass es möglich ist, innovative Technologien und smarte Lösungen so zu entwickeln, dass die Informationssicherheit gewährleistet und die Privatsphäre der Verbraucher gewahrt bleibt.“ Forderungen der Branche, die Sicherheitsstandards herabzusenken, um den Genehmigungsprozess zu beschleunigen, weist Griese zurück. „Eine Herabsenkung stände im Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers.“

Schlüsseltechnologie

Im Zuge der Digitalisierung der Energiewende gehöre das Gateway zu den Schlüsseltechnologien, betont der Experte. Die Erwartungen an die neuen Messsysteme sind in der Tat hoch: Mit ihrer Hilfe soll es unter anderem möglich sein, die schwankende Stromproduktion der Wind- und Solaranlagen immer genau der ebenfalls schwankenden Stromnachfrage anzupassen.