Insbesondere Immobilienprojekte setzen auf eine Finanzierung über die breite Masse der Bevölkerung. Foto: dpa/Exporo/ob

Schondorf. Die Renditen an den Kapitalmärkten sinken. Immer mehr Investoren wollen daher in den scheinbar so lukrativen „grauen Markt“ investieren. Doch Privatinvestoren fehlte bislang oft das nötige Kleingeld. Crowd-Funding soll hier die Brücke bilden und eine Anlage in junge Unternehmen und riskante Projekte für Verbraucher öffnen.