Der "Tag der Kleiderspende" am 11. November solle an Martin von Tour erinnern, der der Legende nach seinen Mantel mit Armen geteilt habe. Die Kleiderstiftung mit Sitz in Helmstedt sammelt seit vielen Jahren in Deutschland gebrauchte sowie neue Kleidung und Schuhe und gibt diese an Bedürftige in vielen Ländern weiter.