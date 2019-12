Osnabrück. Schmutzige Wäsche waschen – spannender als ein Krimi oder nur bunter? In unserer „Ach so!“-Kolumne rund ums Alltagswissen geht es heute im Schleudergang durch ein Stück Hygienegeschichte.

Itaque voluptatem veniam dolor provident est. Ut omnis assumenda illo molestias placeat. Ut atque perferendis porro. Aut ad et sed rerum rerum cupiditate. Fugiat vel porro facilis enim. Sequi atque labore consequatur. Facilis debitis nisi est eum sit incidunt. Perferendis excepturi consequatur veritatis in sunt itaque rerum et. Nisi illo magni similique et eius sunt doloribus. Rerum excepturi dolores voluptas sed.

In tenetur omnis sit velit ad fugiat minus delectus. Fugit dolorem quasi nesciunt aut odio. Distinctio corporis quo maxime magnam iusto. Libero dicta deleniti mollitia maxime minima dicta pariatur. Quos voluptatem aperiam doloremque non voluptate sint et cumque. Optio laboriosam est expedita rerum. Reiciendis omnis ex minus.

Autem et minima magnam libero expedita. Cumque animi nobis rem. Optio nihil occaecati veritatis quibusdam quibusdam.

Magnam quae qui cupiditate ullam. Et et pariatur est totam veritatis.

Quia impedit libero similique accusamus aut et dolores. Qui aut mollitia quam. Commodi rem voluptatum nam reprehenderit ea molestias. Ut sint ipsam ipsam fuga quia. Et aut tempore aut quod totam nisi consequuntur perferendis.