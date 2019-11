Goldenstedt. Weil Listerien in einer Stichprobe gefunden wurden, ruft die Fleisch-Krone-Feinkost GmbH bestimmte Fertig-Frikadellen zurück. Nach Bekanntwerden des Verdachts lässt der niedersächsische Fleischbetrieb seinen Betrieb ruhen.

Nach Bekanntwerden eines Listerienverdachts in Fertig-Frikadellen ruht die Produktion in dem betroffenen Betrieb in Goldenstedt im Kreis Vechta. Das sagte der Gesamtbetriebsleiter für Produktion der Firma Fleisch-Krone-Feinkost GmbH, Thomas Rolf, der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag. "Wir haben am Freitag gemeinsam entschieden, die Produktion dort einzustellen, bis klar ist, über welchen Weg die Listerien in den Betrieb gelangt sind", sagte Rolf. Bislang sei dies unklar.

Niedersächsische Behörden haben sich eingeschaltet

Die Sprecherin des niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz, Hiltrud Schrandt, erläuterte, das Ruhen der Zulassung für den betroffenen Betrieb sei bereits am Freitagabend mündlich angeordnet worden. Damit könne das Unternehmen derzeit nicht mehr am Handel teilnehmen. "Damit ist gesichert, dass dort derzeit nichts raus geht", sagte sie.

Bei Norma und Rewe verkauft

Die Firma hatte am Freitagabend abgepackte Fertig-Frikadellen zurückgerufen, die an Supermärkte von Norma und Rewe geliefert wurden. Vom Verzehr der Produkte werde dringend abgeraten, hieß es. Um wie viele Packungen es sich genau handelt, konnte der Produktionsleiter nicht sagen.

Betroffen sei der Artikel "Gut Bartenhof Frikadelle Klassik und Frikadellen-Bällchen" mit den Chargen-Nummern 97812 und 97813 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019. Zurückgerufen werden auch die "ja! Frikadellenbällchen" in der 500 Gramm-Packung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 05.11.2019 und 20.11.2019.



RKI: 701 Erkrankungen an Listeriose 2018



Im vergangenen Jahr erkrankten dem RKI zufolge 701 Menschen in Deutschland an Listeriose. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Gefährlich ist die Infektion für abwehrgeschwächte Menschen und Schwangere. Im Durchschnitt enden sieben Prozent tödlich.



Bei einem mittelschweren Listerioseausbruch sind seit 2017 in Deutschland insgesamt 15 Menschen erkrankt und zwei davon gestorben. Das teilte das baden-württembergische Verbraucherschutzministerium mit Verweis auf einen nicht-öffentlichen Situationsbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) mit. Solche Ausbrüche kommen immer mal wieder vor. Noch ist unklar, wie es zu dem Listerioseausbruch kam.

Anzeige Anzeige

Von dem Ausbruch sind nach Ministeriumsangaben Nordrhein-Westfalen (4 Fälle), Bayern (3 Fälle), Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Rheinland-Pfalz (jeweils 2 Fälle), Schleswig-Holstein (1 Fall) und Baden-Württemberg (1 Fall) betroffen. Die zwei Toten stammen aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg.