Osnabrück. In Deutschlands Wohnungen herrscht das große Ausmist-Fieber, auch der Trend zum minimalistischen Lebensstil ist ungebrochen. Warum wir überhaupt Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen, und warum das Loslassen von Sachen oftmals schwierig ist, weiß Gerald Hüther. Im Interview erklärt der Neurobiologe, Hirnforscher und Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung in Göttingen, warum wir so konsumieren, wie wir konsumieren - und was es braucht, um aus dem Kreislauf auszubrechen.

Herr Hüther, Minimalismus ist im Trend, es gibt unzählige Blogger-Texte, Youtube-Videos und Bücher zum Thema. Ist der Wunsch nach weniger Besitz eine Antwort auf unsere Konsumgesellschaft, die nach immer mehr strebt? Oder wie kommt man darauf, sich so massiv einzuschränken?



Die Menschen haben von Natur aus das Bedürfnis, ihr eigenes Leben gestalten zu wollen nach ihren Vorstellungen. Damit kommt jedes Kind auf die Welt. Dann wächst man in eine Gesellschaft hinein, wo alle an einem herumzerren und einen dazu überreden wollen, dass man dieses noch braucht und jenes noch braucht. In einer Konsumgesellschaft geht es weniger darum, im Wald aufzuräumen oder Schafe zu scheren. Fast alles, was wir tun, dreht sich darum, was gekauft werden könnte, wie man seine Freizeit verbringt, wohin man fliegen sollte, welches das bessere Auto ist. Wenn das irgendwann auf die Nerven geht, erwacht in einem dieser uralte Wunsch, den man in der Kindheit irgendwo verbuddelt hat: dass man doch eigentlich selbst bestimmen möchte, was man braucht und was man nicht braucht. Ich nenne das ein Erwachen.

Warum unterdrücken wir dieses kindliche Bestreben, wenn es uns nicht gut geht damit?

Wir kommen mit wunderschönen Talenten, Begabungen und Bedürfnissen auf die Welt. Dazu gehören Mitgefühl, Offenheit, Sinnlichkeit, Entdeckerfreude, Bewegungslust und eben auch die Gestaltungsfreude. Doch Kinder wachsen in eine Welt hinein, in der das nicht gern gesehen wird. Spätestens, wenn sie das dritte Mal die Küche ausgeräumt haben, freut sich die Mama nicht mehr so darüber. Ab da wird ihnen signalisiert, dass sie sich zurückhalten sollen mit Ihrer Gestaltungslust und Entdeckerfreude. Und sie merken: Wenn sie sich nicht zurückhalten, wenn sie sich anders verhalten als gewünscht, gehören sie nicht mehr dazu, werden nicht mehr gemocht. Aber man will dazugehören und gemocht werden. Also bleibt nichts Anderes übrig, als die Gestaltungslust zu unterdrücken. Neurobiologisch ausgedrückt bauen Sie hemmende Synapsen über die Entdeckerfreude. Ich erkläre das oft so: Dann haben Sie sich tapfer eingewickelt. Damit funktioniert man auch in der Gesellschaft.

Aber nicht für alle und nicht für immer. Wie geht es nach diesem Einwickeln der Gestaltungslust weiter?

Man geht in die Schule, macht eine Ausbildung, ein Studium, geht arbeiten. Dabei muss dieses Eingewickelte ständig weiter eingewickelt werden, denn es will immer raus. Das ist anstrengend. Irgendwann möchte man dieses Verwickelte in sich aber wieder entwickeln.

Braucht es für so eine Erkenntnis eine gewisse Reife?

Reife vielleicht, aber kein bestimmtes Lebensalter. Es ist die Fähigkeit, bei sich zu sein und sich seine Gestaltungsfreude nicht rauben zu lassen. Nehmen wir Greta Thunberg, die erst 13 war, als sie sich zu ihrem Protest entschlossen hat. Sie hat sich das nicht rauben lassen.

Fällt es jungen Menschen heute insgesamt leichter, zu dem zu stehen, was sie wollen?

Ja. Derzeit wächst eine Generation heran, die es leichter hat als zum Beispiel meine Generation es hatte. Damals hat man die Entdeckerlust noch mit dem Rohrstock ausgetrieben. Als Kind hat man sie dann ganz schnell in die nächste Schublade gepackt. Von Generation zu Generation hat sich der Umgang mit dem Thema aber verschoben. Und nun kommen da junge Leute, die sagen: Wir wollen diesen Quatsch nicht mehr mitmachen. Und auch solche, die sagen: Wir sägen den Ast, auf dem wir sitzen, mit unserer Kauferei ab.

Und da sind wir ganz nah am Trendthema Minimalismus. Minimalisten streben danach, nur das zu besitzen, das sie wirklich brauchen. Die meisten von uns haben aber viel mehr, als wir benötigen. Warum kaufen wir Dinge, die wir gar nicht brauchen?

Weil wir verführbar sind. Und weil es uns nicht gut geht. Verführbar ist immer nur jemand, der bedürftig ist, dem es irgendwie schlecht geht. Man hat Streit mit seinem Mann, und plötzlich bekommt man das Bedürfnis, Schuhe kaufen zu wollen. Wer dauerhaft unzufrieden ist und Frust hat, weil er den ganzen Tag seiner Lohnarbeit nachgegangen ist, wo er doch eigentlich etwas viel Schöneres hätte tun wollen, der möchte sich anschließend belohnen. Und womit? Indem er sich etwas kauft.

Macht Kaufen glücklich?

Nicht glücklich, aber zufrieden. Kaufen beruhigt das Hirn. Allerdings hält dieser Effekt nicht lange an, wie man weiß.

So einige Besitztümer machen uns anschließend sogar unglücklich. Ein Beispiel ist meine mit vielen guten Vorsätzen gekaufte, letztlich aber unbenutzte Yoga-Matte. Sobald ich die zu Hause sehe, bekomme ich ein schlechtes Gewissen, sie macht mich unglücklich. Warum tun wir uns so etwas an?

Die Antwort ist relativ einfach: Sie haben nicht wirklich Yoga machen wollen. Also haben Sie die Matte nur gekauft, weil Sie meinten, Sie müssten Yoga machen. Oder weil alle anderen Yoga machen. Oder weil irgendwer Ihnen Yoga empfohlen hat. Wie auch immer, Ihr eigener Wunsch war es jedenfalls nicht. Sie haben die Matte trotzdem gekauft – aus Schwäche.

Oje. Die Matte wird umgehend ausgemistet.

Gute Idee. Damit könnten Sie wenigstens ein gutes Gefühl bekommen, weil Sie selbst etwas gestaltet haben nach Ihren Wünschen: Ihr Zuhause ohne Yoga-Matte. Aber: Wenn Sie die Matte nur wegtun, weil ich das jetzt gesagt habe, wird sich das gute Gefühl nicht einstellen.

Auf dem Weg zum Minimalismus steht fast immer das Ausmisten auf dem Programm. Bei manchen ist das eine wirklich drastische Reduktion der Dinge, die sie besitzen. Viele berichten anschließend davon, dass sich das super anfühlt. Warum ist es erleichternd, sich von Dingen zu trennen?

Das hat Janis Joplin schon besungen: Wenn Du nichts mehr zu verlieren hast, bist Du frei. Anders gesagt: Das Gerümpel hängt uns am Hals wie ein schwerer Mühlstein. Man muss einen Platz dafür finden, dafür bezahlen, darauf aufpassen, man muss putzen, sich kümmern, alles Mögliche. Wenn es aber weg ist, hat man das alles nicht mehr nötig, dann ist man freier. Besitzstände zu bewahren ist eine sehr lästige Angelegenheit. Man ist sehr schnell Opfer seiner eigenen Besitzstände.

Teilweise fällt das Sich-Trennen von Dingen aber auch schwer, etwa wenn der Anschaffungspreis hoch oder es ein Geschenk eines lieben Menschen war. Woran liegt das? Es sind doch nur Dinge.



Wir verleihen den Dingen Bedeutsamkeit. Wenn sie emotional gekoppelt sind, etwa mit Erinnerungen an ein Ereignis oder eine Person, dann sind sie bedeutsam für uns. So kann sehr vieles bedeutsam werden.

Wie können wir diese emotional aufgeladenen Dinge trotzdem loswerden?

Es ist auf jeden Fall sehr schwer, sich von den vielen Dingen, die uns alle an irgendetwas erinnern, stückchenweise zu verabschieden. Deutlich einfacher ist es, einmal alles in einem großen Schwung auszumisten. Der Schmerz über das eine Teil, das man wegwirft, wird überlagert vom Schmerz des nächsten Teils, das man entsorgt, und so weiter. So verdünnt sich sozusagen der Schmerz. Am Ende entsorgt man dann einfach alles, so kann man den Verlust viel besser ertragen. Das erklärt im Übrigen auch diesen Trend des groß angelegten Ausmistens, von dem wir derzeit überall hören und lesen. Es ist einfacher, als sich Stückchen für Stückchen von Dingen zu trennen.

Sie meinen das berühmte Ende mit Schrecken statt des Schreckens ohne Ende?

So in etwa. Einmal durchgezogen, ist alles erledigt. Dann braucht man auch nicht traurig sein über das eine Teil, das weg ist, während alles andere noch da ist.

Wer sich dazu entschließt, sich dem Konsum zu entziehen, und sieht, wie alle anderen weiter fleißig kaufen, fühlt er sich dadurch vielleicht stärker oder überlegen? Macht Nicht-Kaufen langfristig zufriedener?

Ich glaube nicht, dass man dafür den Vergleich mit anderen braucht. Das, was einen in dem Moment stark macht ist der Umstand, endlich das gemacht zu haben, was man selber will. Wenn jemand aber nur einem Trend folgt und von anderen Anerkennung für sein Nicht-Kaufen haben möchte, dann tut er ja wieder etwas, das nicht sein Eigenes ist, das nicht seinem inneren Wunsch entspricht. Authentisch ist das nicht. Zufrieden macht es auch nicht, denn man folgt ja nur einem Trend.

Zu viel zu kaufen, kann krankhaft sein, Stichwort Kaufsucht, ein Trend-Ausdruck dafür heißt Shopaholic. Lauert auch im Minimalismus ein Suchtfaktor? Immerhin probieren einige Minimalisten, sich in einer Art Wettbewerb gegenseitig zu unterbieten, indem sie nur noch 100 Dinge oder noch weniger als der jeweils andere zu besitzen versuchen.

Eine Zeit lang ist es sehr verführerisch, wenn man spürt, dass man mit dem Weglassen und Wegwerfen von überflüssigem Zeug erleichtert wird. Man wird freier. Wenn man das aber immer weiterführt, kann es zwanghaft werden. Dann hat man sich sozusagen eine Autobahn ins Hirn gebaut. Das funktioniert so, dass man am Anfang erstmal ganz glücklich ist, weil man ein paar Sachen ausgemistet hat. Dann wird diese Vernetzung, die einen dazu bringt, dass man etwas wegtut, immer weiter gestärkt, sodass man immer mehr davon will. So wird aus dem anfänglich kleinen, dünnen Netzwerk im Hirn erst ein schmaler Weg, dann eine kleine Straße, dann eine größere, dann eine Autobahn. Und irgendwann kann man nicht mehr anders, als ihr zu folgen.

Und dann wäre es eine Sucht?

Zumindest wäre es suchtartig. Es wäre dann keine Kaufsucht, sondern quasi eine Verzichtssucht. Ich halte solche extremen Fälle aber für sehr selten. Zumindest habe ich noch niemanden getroffen, bei dem das so war oder der versucht hat, nur noch mit einer Zahnbürste auszukommen. Die meisten erleben die Reduktion von Dingen wirklich nur als Befreiung.

Das scheint viele Menschen zu interessieren, Themen wie Aufräumen und Ausmisten, Minimalismus oder das Leben in Mini-Häusern, genannt Tiny Houses, scheinen derzeit allgegenwärtig zu sein. Sind solche Trends massentauglich?

Bisher sehe ich noch nicht, dass die Geschäfte auf ihren Waren sitzenbleiben. Die meisten Menschen scheinen ihre schlechten Gefühle, ihre Unzufriedenheit und den Zustand, sich nicht richtig wohlzufühlen, dadurch zu kompensieren, indem sie sich etwas kaufen.

Nebenbei gesagt, ist es ja auch eine fatale Situation: Eine Gesellschaft, die darauf angelegt ist, immer mehr zu wachsen, ist darauf angewiesen, dass es für die immer mehr produzierten Artikel auch Käufer gibt. Also muss eine solche Gesellschaft Mechanismen entwickeln, dafür zu sorgen, dass es genügend unglückliche Leute gibt, die das mit Käufen kompensieren.

Würden alle Menschen hierzulande Minimalisten und würden sie allesamt aufhören, Konsumgüter zu kaufen, würde unser System zusammenbrechen. Werden die Verführungsmechanismen immer ausgefeilter? Unser Gehirn scheint ja gut darauf anzusprechen, die Konsumlust ist ungebremst.

Man sagt immer, dass die Verführer schuld seien. Aber es gehören immer zwei dazu: einer, der verführt wird, und einer, der sich verführen lässt. Und wir reden ja jetzt über den, der sich verführen lässt. Dass die Verführer immer neue Strategien entwickeln, um noch verführerischer zu sein, ist in diesem Kontext ja logisch. Aber der Einzelne hätte durchaus die Möglichkeit, Nein zu sagen.

Muss man das üben, Nein zu sagen?

Das kommt von allein, wenn es einem gut geht. Was man üben sollte, ist sein Leben so zu gestalten, dass es einem gut geht. Dann braucht man nicht mehr so viel. Es ist ja offenkundig, dass diejenigen am meisten kaufen müssen, denen es am schlechtesten geht.

Gründe, sich schlecht zu fühlen, gibt es viele: Ärger in der Beziehung, Stress im Job, ein doofer Chef, Verpflichtungen in der Freizeit, eine kranke Mutter, die Liste ist endlos. Ist es nicht verständlich, dass man sich angesichts solcher Belastungen belohnen will?

Verständlich ist es. Ein weiterer Punkt kommt aber noch hinzu: Wenn man klagt, wie schlecht es einem geht, findet man immer Gleichgesinnte. Man kann sein Bedürfnis nach Verbundenheit also auch damit stillen, indem man miteinander klagt. Auch das ist ein Mechanismus, der in unserer Gesellschaft wirkt.

Wenn ich diese Zusammenhänge für mich erkannt habe und ich aus diesem System ausbrechen möchte, wie bekomme ich das hin? Gibt es einen Trick?

Wenn Sie das nur erkannt haben, würde ich es gar nicht versuchen. Sie müssen es spüren, Sie müssen es fühlen, dass Sie diese ganze Kauferei nicht glücklich macht. Wenn Sie das spüren, brauchen Sie sich auch nicht besonders anzustrengen. Dann macht jedes Teil, das Sie nicht kaufen oder dessen Sie sich entledigen, Sie glücklicher. Das ist der einzige Trick: Es nicht mit dem Verstand zu machen. Es zu tun, weil andere es machen oder weil es die Umwelt schützt oder aus welchem Grund auch immer, reicht nicht. Wirksam wird es erst, wenn man es von innen heraus wirklich will. Und nur dann kann man es auch durchhalten. Wollen kann man nur, was man auch fühlt.