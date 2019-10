Osnabrück. Halloween ist im Trend: Der Kürbisanbau boomt, Horror-Fans freuen sich auf Grusel-Partys und die Kinder auf tolle Spuk-Kostüme und gute Beute bei ihren "Süßes oder Saures"-Rundgängen durch die Nachbarschaft. Wie das kultige Trend-Fest mittlerweile auch bei uns die Kassen klingeln lässt, lesen Sie hier:

Frank Alswede ist zufrieden: Leuchtend orange sind seine Kürbisse dieses Jahr. „Eine schöne Farbe, überhaupt schön ausgereifte Früchte“, freut sich der Landwirt aus Gehrde im Norden des Landkreises Osnabrück. Alswede baut das Trendgemüse auf rund zwölf Hektar an, jetzt, Ende Oktober, läuft die Ernte auf Hochtouren. Der heiße Sommer hat die Beeren gut gedeihen lassen, wenn auch ein bisschen mehr Regen noch besser gewesen wäre. Hokkaido, Butternuss und den dicken Klassiker, den Halloween-Kürbis, holt der Bauer mit seinem Team derzeit vom Feld. „Eine Knochenernte“ sei das, beschreibt Alswede. „Jeder Kürbis wird von Hand geschnitten, es gibt praktisch keine Erntemaschine für Speisekürbisse.“ Auf den Kürbis gekommen sei er vor etwa sechs Jahren, erzählt der Landwirt, seither steige die Nachfrage. „Es gibt einen Kürbis-Hype, und das liegt natürlich auch an Halloween“, sagt Alswede.

Halloween-Begeisterung wächst und wächst

Mit seiner Einschätzung liegt der Landwirt richtig: In den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts erfasste die Halloween-Begeisterung auch die Menschen hierzulande. Die Iren brachten den alten keltischen Brauch mit in die USA, von dort schwappte die Welle zurück nach Europa und nach Deutschland. Seitdem wird das Fest hierzulande immer beliebter. Zumindest bei denjenigen, die es nicht stört, dass die schaurige Feier ausgerechnet am 31. Oktober, also am Reformationstag, begangen wird. Der ist in Niedersachsen seit 2018 gesetzlicher Feiertag – ein Grund, weshalb Gruselpartys wie Pilze aus dem Boden schießen. Auch Zoos, Freizeitparks und Kinos machen den Trend mit, und in den Schaufenstern ziehen unheimliche Dekorationen mit Grabsteinen, Sensenmännern und Riesenspinnen ein.

Vor allem Junge lieben den Grusel-Spaß

Vor allem bei den Jüngeren kommt der Gruselspaß bestens an, kaum eine Kita oder Schule ohne Halloween-Aktionen. Auch junge Erwachsene schätzen Kürbisfratzen, Geister-Deko und Zombiepartys. Laut YouGov-Halloween-Report erklären sich mehr als die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen im Land zu Halloween-Fans. Den Spaß lassen sich die jungen Leute auch etwas kosten, im Schnitt gibt jeder von ihnen 23 Euro im Jahr dafür aus, Tendenz steigend. „Hochgerechnet auf Verbraucher ab 18 Jahren, ergibt sich ein Konsumpotenzial von etwa 480 Millionen Euro“, hat Elke Löw, Betreiberin des Web-Portals „Jugend von heute“, das unter anderem das Kaufverhalten junger Zielgruppen untersucht, ausgerechnet.

200 Millionen Euro für Halloween-Produkte

Ein Mega-Potenzial, das bis heute kaum zur Hälfte ausgeschöpft wird, geschätzt 200 Millionen Euro sollen die Deutschen aktuell insgesamt für Halloween-Produkte ausgeben. Eindeutige Zahlen sind jedoch Mangelware, weil Halloween-Produkte nicht systematisch erfasst werden und sich Definition und Abgrenzung schwierig gestalten. Gehören zum Beispiel normale Süßigkeiten, die speziell für Halloween gekauft werden, dazu oder eher nicht? Schwierig zu sagen. Doch dort, wo man Zahlen zur Verfügung hat, zeigt sich: Halloween bringt schaurig schöne Geschäfte.

Das sehen auch die Analysten von Nielsen Holdings so. Sie untersuchen regelmäßig die Umsätze von Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs, genannt „Fast Moving Consumer Goods“, kurz FMCG. Dazu gehören unter anderem Lebensmittel und Getränke. Ihre Schlussfolgerung für 2018: „Halloween-Saisonprodukte sind die Überflieger in der Saisonkategorie mit einem bemerkenswerten Wachstum (+33,4%).“

Kürbisboom in Deutschland

Vom Halloween-Hype profitiert natürlich auch der Kürbisanbau, geschätzt 40 Prozent aller Halloween-Ausgaben sollen für das schmackhafte, vitaminreiche und dekorative Gemüse ausgegeben werden. Die hohe Nachfrage sorgt für einen Boom: Wurden im Jahr 2006 bundesweit gerade mal rund 40.000 Tonnen Speisekürbisse geerntet, hat sich die Menge bis heute in etwa verdoppelt.

Die Hotspots des deutschen Kürbisanbaus befinden sich zwar traditionell im sonnigeren Süden und Westen, doch Niedersachsen hat im Länderranking der Anbaufläche hinter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg immerhin Platz fünf inne, dicht gefolgt von Brandenburg auf Platz sechs. Betrachtet man die Entwicklung auf Landesebene, zeigt die Kurve ebenfalls nach oben: Wurden im Jahr 2018 in Niedersachsen auf insgesamt 274 Hektar Speisekürbisse angebaut, waren es fünf Jahre zuvor nur 200 Hektar, das entspricht einer Steigerung von einem guten Drittel (37 Prozent).

Gabi von der Brelie, Pressesprecherin des Landesbauernverbands, möchte dennoch nicht von einem Kürbishype sprechen und verweist auf die Gemüseanbaufläche insgesamt, die „in Niedersachsen mit gut 20.000 Hektar deutlich größer“ sei. „Kürbis bleibt eine Nische“, erlärt sie. Ob nun Trend oder nicht, insgesamt werden in diesem Jahr fast 4700 Tonnen Speisekürbisse von niedersächsischen Feldern geerntet, verkauft werden sie auf regionalen Märkten, im Hofladen, an Firmen, die Gemüsekisten vertreiben, oder im Discounter. Dort leuchten sie mit den ebenfalls knallbunten Halloween-Süßwaren um die Wette.

Süße Geschäfte dank "Süßes oder Saures"

Gummi-Vampire und Lakriz-Fledermäuse, Bonbons, die wie Augen aussehen, Schokonüsse mit giftgrünem Überzug, zuckrige Spinnen und Totenköpfe – auch die Süßwarenindustrie wappnet sich für das Gruselfest im Oktober. Das macht Sinn, denn immer mehr Kindergruppen gehen auch hier düster verkleidet von Tür zu Tür und drohen Streiche an, sollten sie nichts Leckeres bekommen. „Süßes oder Saures“ verlangen sie dann, und immerhin ein Drittel aller Deutschen ist darauf vorbereitet: Laut einer Umfrage von Statista und YouGov wollen 29 Prozent der Befragten „auf jeden Fall“ Süßigkeiten für klingelnde Kinder bereithalten. „Saisonale Anlässe bergen für den Handel ein großes Umsatz-Potenzial“, sagt Fabian Röcke, Strategic Demand Direktor bei Mars Wrigley Deutschland. Das Unternehmen bringt zu Halloween unter anderem seine M&Ms, das sind süß umhüllte Erdnüsse, als Sonderedition mit „auffälligen Gruselfarben“, sprich kürbisorange oder giftgrün, in den Handel. „Sondereditionen der weltweit bekannten Ankermarke bringen dem Handel immer wieder Absatzsteigerungen von über 50 Prozent“, sagt Röcke.

Händler rechnen mit zusätzlichen Umsätzen

Dass Halloween dem Einzelhandel gute Geschäfte beschert, bestätigt auch Stefan Hertel, Pressesprecher beim Handelsverband Deutschland (HDE): „Die Bedeutung von Halloween als Einkaufsanlass ist in den vergangenen Jahren insbesondere bei jungen Zielgruppen und Familien immer weiter gestiegen.“ Zwar sei „das Gruselfest im Vergleich mit Ostern oder gar Weihnachten ein eher kleiner Impuls für den Einzelhandel“, so Hertel weiter, doch „angesichts des steigenden Kundeninteresses“ kalkulierten mittlerweile viele Einzelhändler zu Halloween mit zusätzlichen Umsätzen. „Erfahrungsgemäß profitieren vor allem Händler aus den Bereichen Spielwaren, Lebensmittel und Dekorationswaren. Traditionell laufen insbesondere Kostüme oder Scherzartikel sehr gut“, sagt Hertel.

Voll im Trend: Vampire, Zombies und ganz viel Glitzer

In der Tat ist das Horror-Fest aus der Sicht von Kostümherstellern ein Segen, sorgt es doch zusätzlich zur Karnevalssaison für schrecklich schöne Umsätze. So melden die Kostümproduzenten der Fachgruppe Karneval im Deutschen Verband der Spielwarenindustrie (DVSI), die rund 70 Prozent des deutschen Kostümmarktes repräsentieren, dass sich der alte keltische Brauch „zum einträglichen Geschäft und zweiten wirtschaftlichen Standbein neben der Karnevals- und Fastnachts-Periode“ entwickelt habe. „In den vergangenen Jahren lag der Umsatz bei ungefähr 28 Millionen Euro“, sagt Volker Schmid, Geschäftsführer der Fachgruppe. Die Erwartungen für die laufende Saison seien noch höher. „Wir stellen eine rege Nachfrage fest“, so Schmid . Voll im Trend sind neben Kostümen und Accessoires für Zombies und Vampire auch „Glitzer-Kostüme in allen Variationen, sogar mit LED-Beleuchtung“, meldet die Fachgruppe. Zugleich steigen die Ansprüche: „Die Kostüme, aber auch die Accessoires, sind viel hochwertiger geworden“, sagt Schmid.

Trend-Kost Kürbis

Das gilt auch für Kürbis-Rezepte. „Ich kannte früher nur Kürbis süß-sauer im Glas, schrecklich“, erinnert sich Kürbisbauer Alswede. „Doch seit es den Hokkaido gibt, hat sich das geändert. Es gibt tolle Suppen und viele andere Kürbis-Rezepte. Kein Vergleich zu früher“, sagt er und macht sich wieder an die Arbeit. Die Kürbisernte läuft noch bis zum ersten Frost.