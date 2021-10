Eier werfen ist ein beliebter Streich zu Halloween. Wer dabei eine Scheibe zerstört und erwischt wird, muss zahlen.

dpa/Silvia Marks

Hamburg. Halloween-Streiche sind für Betroffene unschön: Eier oder Graffiti an Hauswand und Auto oder Klopapier in den Bäumen. Welche Versicherung zahlt, welche Strafen drohen.

An Halloween ziehen Kinder und Jugendliche in Kostümen durch die Straßen, klingeln an Türen und fragen nach Süßigkeiten. Die Begrüßung "Süßes oder Saures" nehmen einige wenige ernst: Wer keine Süßigkeiten rausrückt – oder nur Obst und