Allerheiligen 2021: Was gefeiert wird – und wo es ein Feiertag ist

Allerheiligen 2021: Der 1. November ist ein wichtiger Tag für Katholiken.

dpa/Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire

Bonn. Allerheiligen 2021 ist am Montag, 1. November. Was der katholische Feiertag bedeutet und wer an diesem Tag frei hat.

An Allerheiligen, dem 1. November, besuchen viele Menschen die Gräber ihrer Angehörigen. Dabei war das Totengedenken ursprünglich dem 2. November vorbehalten, dem sogenannten Allerseelentag. Allerheiligen 2021: Was wird gefeiert? An A