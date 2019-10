Foto: Doris Neis

Osnabrück. Geheimratsecken, kahle Stellen am Hinterkopf oder sogar Glatze: Vier von fünf Männern bekommen es in ihrem Leben mit erblich bedingtem Haarausfall, der androgenetischen Alopezie zu tun. Sie ist kein Zeichen von Krankheit. Doch die Betroffenen leiden - und greifen oft zu rezeptfreien Methoden aus der Naturheilkunde. Was diese wirklich leisten können, haben nun US-Forscher in einer großen Übersichtsstudie untersucht.