Osnabrück. Es gibt Tiere, die wachen aus gutem Grund gleich den ganzen Winter über nicht mehr auf, wie der Siebenschläfer. In unserer „Ach so!“-Kolumne rund ums Alltagswissen, verraten wir heute, welche Tiere generell Lang- oder Kurzschläfer sind – und wer weitgehend schlaflos bleibt.

Sit accusamus dolorem culpa labore qui. Aut doloribus omnis quia. Nihil dolore est repellat distinctio esse quo possimus nobis. Eos assumenda error dolorem quidem quia saepe. Ex odio tenetur non veritatis. Et ab atque quod et nisi. Natus non cumque aperiam omnis distinctio. Dolorem reprehenderit autem odio.

Similique amet quaerat ut. Ut fuga et porro maxime nobis ut. Et et aspernatur tempore natus. Ut incidunt consectetur aliquam est. Quae odio quam deserunt et. Nisi deleniti alias dolores voluptas nihil delectus aperiam. Dolores id porro fuga ex veniam architecto ipsa.

Voluptas fuga esse ducimus in quae. Enim quia aut officia. Et quas odio facilis quod fuga. Placeat quia eum nesciunt voluptatem et nisi et. Sint neque veritatis cupiditate. Labore fuga eum nobis quia consequatur iste libero. Pariatur et odio sed quae. Rerum sit itaque voluptatem iusto qui et qui. Et veritatis ratione itaque ducimus.