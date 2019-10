Osnabrück. Nach zwei Todes- und mehreren Krankheitsfällen durch keimbelastete Wurst eines nordhessischen Herstellers mahnen Verbraucherschützer, dass trotz Rückrufs weiterhin belastete Ware zum Verzehr kommen könnte. Sie fordern mehr Information darüber, in welche Betriebe diese Wurstwaren geliefert wurden. Zu Recht. Ein Kommentar.

