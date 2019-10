Twistetal-Berndorf. Zwei Menschen sind nach dem Verzehr der Wurstwaren ums Leben gekommen. Alle Produkte des Betriebs werden weltweit zurückgerufen.

In Hessen sind zwei Menschen nach dem Verzehr verunreinigter Wurst gestorben. Das Veterinäramt schloss den zuständigen Betrieb Wilke Wurstwaren am Mittwoch, wie eine Kreis-Sprecherin bestätigte. Zuerst hatte die "HNA" darüber berichtet. Das Robert-Koch-Institut habe einen "unmittelbaren Zusammenhang" nachgewiesen – die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Todesfälle durch Produkte von Wilke eingetreten sind, liege demnach bei 99,6 Prozent.

In den Produkten wurden Listerien festgestellt. Dieses Bakterien verursachen bei gesunden Menschen meist nur grippeähnliche Symptome. Bei Älteren, Schwangeren oder Menschen mit einem schwachen Immunsystem können sie hingegen zum Tod führen. Bei den beiden Todesfällen soll es sich um ältere Menschen handeln. Genaueres ist noch nicht bekannt.

Weltweite Rückrufaktion

Laut Landkreis gibt es 37 weitere Krankheitsfälle, die möglicherweise mit den Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stehen. Der Landkreis kündigte eine weltweite Rückrufaktion für alle Produkte der Firma mit Ausnahme von Vollkonserven an.

Was sind Listerien? Die Bakterien finden sich beinahe überall – auf Gräsern aber auch in abgepackten Nahrungsmitteln. Zumeist sind sie für den Menschen ungefährlich, können aber die meldepflichtige Krankheit Listeriose auslösen. Diese wird meist über nicht sachgerecht verarbeitete Lebensmittel übertragen. Listerien finden sich dabei meist auf nicht erhitzten tierischen Lebensmitteln, zum Beispiel bei Käse aus Rohmilch oder geräucherter Wurst. Aber auch auf Gemüse und Obst wurden sie bereits nachgewiesen – zum Beispiel in bereits abgepackten Salaten. Die Ansteckung ist für gesunde Erwachsene meist eher harmlos. Anzeichen können Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall oder Erbrechen sein. Behandelt wird mit Antibiotika. Zur Risikogruppe gehören jedoch Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem. Bei ihnen können sich schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln, die auch zum Tod führen können. Für Schwangere sind die Bakterien besonders gefährlich: Eine Infektion mit Listerien kann im letzten Schwangerschaftsdrittel zu Früh- und Totgeburten führen. Außerdem können die Bakterien auf das Kind übertragen werden und eine Gehirn- oder Gehirnhautentzündung auslösen.

Laut dem Landkreis wurden die Keime in Pizzasalami und Brühwurst nachgewiesen. Den ersten Fund in einem Wilke-Produkt habe es im März gegeben. Trotz Gegenmaßnahmen habe die Firma das Problem nicht in den Griff bekommen. Auch in den Folgemonaten habe es Beanstandungen gegeben. Die Staatsanwaltschaft in Kassel sei über die Vorgänge informiert worden, sagte die Sprecherin.



Das Unternehmen Wilke Wurstwaren geht nach eigenen Angaben auf eine Dorfmetzgerei vor mehr als 80 Jahren zurück. Die Firma beschäftigt nach Zahlen auf seiner Homepage rund 200 Mitarbeiter und exportiert Waren weltweit.