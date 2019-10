Spiele der "Exit"-Reihe sind derzeit angesagt. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Escape-Room-Spiele für zu Hause finden immer mehr Fans. Vor allem die Titel der Reihe "Exit – Das Spiel" kommen gut an. So gut, dass sie im ersten Halbjahr 2019 nach Umsatz die erfolgreichste Spielemarke unter den Familienspielen in Deutschland waren – und damit den scheinbar ewigen Ersten "Monopoly" ablösten. Nur eine Momentaufnahme?