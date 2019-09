Das Forschungsschiff "Polarstern" Anfang Juli in Bremerhaven. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Bremerhaven/Tromsø. Die Wissenschaftler der am Freitag beginnenden einjährigen Arktis-Expedition „Mosaic“ haben große Erwartungen an ihre eigene Forschungsreise. „Ich bin sicher, damit werden wir einen Durchbruch in der Klimaforschung erreichen“, sagt Expeditionsleiter, Markus Rex.