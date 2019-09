Angriff der Tomaten

Osnabrück. Im Garten ist immer irgendetwas los. Diese Kolumne widmet sich den vielen kleinen Anekdoten, die sich im Miteinander von Natur und Mensch sowie Garten-Mensch und Garten-Mensch ereignen.

Bim Einstieg in den Gemüseanbau kann man was erleben, sogar wenn man auf niedrigstem Level beginnt: mit einem Sechserpack Tomatenpflänzchen vom Discounter.

Zugegeben: Manchmal „rette“ ich Pflanzen aus dem Darben im Verkaufsraum von Discountern. Ein Tray mit Tomatenpflänzchen im Sommer. Alte Sorten. Da macht sich so ein Samenkorn auf und wird eine Pflanze, um dann auf dem Grabbeltisch beim Discounter zu landen? Gekauft und verschenkt.

Dort ging man die Sache mit großem Engagement an. Rankhilfen besorgt. Frische Erde aufgefüllt und alles gut mit Wasser versorgt. Große Freude, als sich erstes Wachstum zeigte. Stolz, als erste Tomaten zu sehen waren. Dann machte sich die Pracht ans Wuchern. Rankhilfen wurden verstärkt, noch mal angebunden und wieder verstärkt, die Pflanzen abgestützt. Ab nun hieß es: Tomaten essen – aber nicht zu knapp. War es der Angriff der Killertomaten? Erinnerungen an den Kultfilm aus den 70ern und seine Fortsetzungen – eine mit George Clooney in einer seiner ersten Rollen – werden wach. Wer weiß: Vielleicht kommen als Nächstes die Möhren, und Clooney schaut auch mal vorbei?