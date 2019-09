Osnabrück. Die EU-Datenschutzgrundverordnung verunsichert viele Menschen: Wann ist eine Einwilligung notwendig?

Es soll Gruppenfotos aus Kindergärten geben, auf denen die Gesichter der Kleinen und der Erzieherinnen geschwärzt sind. Eltern sollen dann jeweils ein Foto erhalten haben, auf dem nur das eigene Kind zu sehen ist. Das alles aus Sorge vor einem Verstoß gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit Mai 2018 gilt. Ist das nicht etwas übertrieben?

In einem solchen Fall fehlt ausreichend Kenntnis über das geltende Recht. Denn inzwischen wird mit Abschluss des Betreuungsvertrages regelmäßig eine allgemeine Einwilligung für genau solche Jahresfotos eingeholt. Zwar kann es auch sein, dass diese Einverständniserklärung der Eltern nicht ausreicht und eine individuelle Genehmigung nötig wird. Das jedoch nur dann, wenn das Bild zum Beispiel auf die Homepage oder in einen Flyer kommen soll. Dann muss sich die Einwilligung der Eltern und der abgebildeten Erzieher auf das konkrete Foto beziehen. Wenn das Foto nicht veröffentlicht wird, es also in der Einrichtung bleibt oder nur im Jahrbuch gezeigt wird, reicht auch die allgemeine Einwilligung.

Bei Videos gibt es keinen großen Unterschied zu Fotos. Wird der Kita- (oder Grundschul-)Alltag per Video dokumentiert, braucht es die Zustimmung der Eltern, Erzieher und Lehrer. Es muss transparent und klar sein, wo und wie lange die Daten gespeichert sind. Die Eltern haben das Recht, die Einwilligung zu widerrufen.

Für Bilder, auf denen keine Gesichter erkannt werden, ist natürlich auch keine Einwilligung notwendig. Ist eine Person auf dem Foto nicht eindeutig zu identifizieren (zum Beispiel ein von hinten geknipstes Kind), dann bedarf es keiner Einwilligung.

Im Grunde ist eine allzu große Sorge vor der Frage, was man tatsächlich darf und was nicht, relativ unbegründet. Denn es hat sich eigentlich wenig verändert. Anders ausgedrückt: Was vor der neuen Gesetzeslage rechtswidrig war, ist es auch jetzt, und was rechtmäßig war, das ist immer noch rechtmäßig. Datenschutzexperten sagen, dass diese Aussage auf 99 Prozent aller Fälle zutrifft. Was sich aber geändert hat: Die Datenverarbeitung muss viel transparenter sein. Die Personen, deren Daten verarbeitet werden, müssen informiert werden, was damit passiert. Wenn sich beispielsweise jemand in einer Kita als Erzieherin oder Erzieher bewirbt oder ein Kind anmeldet, dann sollte von der Einrichtung ein Dokument ausgehändigt werden, auf dem sehr differenziert beschrieben ist, was genau mit den Daten passiert.