So zaubern Sie gelbe Blütenteppiche ganz früh im Jahr

Für Bienen sind Winterlinge sehr wichtig, weil sie so früh im Jahr blühen. Jetzt bekommt man im Handel die kleinen Knöllchen, Rhizome der Pflanze, die möglichst bald in die Erde kommen sollten. Foto: Julia Kuhlmann

Osnabrück. Sie öffnen schon ab Ende Januar ihre leuchtend gelben Blüten: Winterlinge sind die allerersten Blüher im Jahr. Jetzt gibt es die kleinen Knöllchen zu kaufen, die man am besten erst eine Nacht in Wasser einweicht und dann in die Erde setzt.