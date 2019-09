Osnabrück. Wer schon früh im Jahr viel Farbe im Garten haben möchte, sollte ab jetzt aktiv werden. Blumenzwiebeln wirken am besten, wenn man pro Sorte eine ansehnliche Menge verwendet.

Blumenzwiebeln sind ideale Partner in Staudenbeeten, weil sie früh im Jahr blühen: zu einer Zeit, in der die Stauden sich noch auf ihren Auftritt vorbereiten. Nicht zu vergessen: Alles an Zwiebeln, was im Frühjahr blühen soll, will jetzt besorgt und gesteckt werden.

Zwiebelblumen haben eine besonders gute Wirkung, pflanzt man sie in größeren Gruppen. Dabei macht es Sinn, sich pro Fläche auf ein paar Farben und Formen zu konzentrieren. Für Freunde des Kunterbunten gelten diese Beschränkungen nicht.

Im Umgang mit Zwiebelblumen ist zu bedenken, dass die meisten ursprünglich aus Steppenregionen mit lehmig-sandigen Böden stammen, die keine Staunässe kennen. Wer schweren Boden hat, sollten diesen lockern und Sand oder Kies in die Pflanzlöcher für Zwiebelblumen einfüllen.

Sehr sandiger Boden hingegen hält Wasser besser, wenn er mit Kompost aufgebessert wird. Das kommt den nährstoffhungrigen Zwiebeln ohnehin ganz recht.

Eine Schicht aus reifem Kompost oder eine Gabe eines Mehrnährstoffdüngers zur Zeit des Blattaustriebs sind hilfreich. Die Zwiebelblumen blühen dann reich und kommen besser durch den Winter. So gelingt es auch, dass Blumenzwiebeln mehrere Jahre lang am selben Standort gedeihen.

So wird gepflanzt

Eine Faustregel rät, Zwiebeln in der doppelten Tiefe ihres Durchmessers zu setzen. In sandigem Boden sollte man sie etwas tiefer setzen, damit sie im Frühjahr nicht austrocknen und im Winter nicht erfrieren.

Märkte, Gärtnereien und Discounter bieten oft schon früh Zwiebeln an. Wer da nachvollziehbarerweise nicht widerstehen kann, die Blumenwiebeln aber noch etwas lagern muss, bevor sie gepflanzt werden, sollte sie aus ihren Verpackungen befreien, kühl lagern und zwischendurch auf Schimmel kontrollieren.