Berlin. Ihr Familiensinn ist größer als der von Menschen: Walforscher Hermann Meuter erklärt die Mysterien im Leben der Orcas.

Seit Jahrzehnten erforscht Hermann Meuter die Wale an Kanadas Westküste. Sein Fachgebiet sind die Orcas, die ortstreuen Schwerwale der Region. Vor dem Start der Kino-Doku „The Whale and the Raven“, in der seine Arbeit vorgestellt wird, haben wir ihn zu den Geheimnissen der Wale befragt.

Herr Meuter, zurzeit sind Sie in einem Kinofilm zu sehen, der die Frage aufwirft: „Sind Wale Individuen mit der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Intelligenz?“ Sind sie es?

Natürlich. Ein Beispiel: Kein Tier auf diesem Planeten hat so enge Familienbeziehungen wie die Orcas; das lässt sich mit menschlichem Verhalten vergleichen. Die Familienverbände sind martriarchalisch organisiert, zum Teil betreuen Großmütter die Enkel. Das Leittier ist die Mutter, die mit ihren Kindern Gruppen bildet, die sich in ihrem gesamten Leben nie trennen. Auch wenn sie sich über weite Gebiete aufteilen, bleiben sie akustisch immer verbunden. Auch die Männchen mit ihren 180 Zentimeter großen Rückenflossen verbringen nicht einen Tag ihres Lebens ohne Kontakt zur Mutter. Das ist im Tierreich einzigartig.

Was passiert, wenn ein Tier stirbt? Trauern Wale?

Trauer ist wissenschaftlich kaum definierbar. Schon vor Jahrzehnten haben wir zwei erwachsene Männchen beobachtet, die nach dem Tod ihrer Mutter durch ein Gebiet mit vielen Unterwasser-Mikrofonen gewandert sind. Die haben über mehrere Wochen Töne gemacht, die wir sonst nie von ihnen gehört haben. Das haben wir als Stress interpretiert. Könnte man dazu auch Trauer sagen? Ich weiß es nicht. Aber wenn man sieht, wie eng die Beziehungen dieser Tiere sind, halte ich das persönlich für vorstellbar.





Was weiß die Forschung über die Bedeutung des Walgesangs?

Der Walgesang ist immer noch ein großes Mysterium. Wir wissen, dass die Akustik für die Wale wichtiger ist als Sehen, Riechen und alle anderen Sinne. Aber über die Gesänge selbst wissen wir wenig. Man glaubt, dass bei den Buckelwalen nur die Männchen singen, weshalb man es lange als Teil der Brautwerbung gedeutet hat. Inzwischen zeichnet sich ab, dass eher andere Männchen die Adressaten sind. Es scheint um die Dominanz des stärksten Männchens zu gehen, dessen Lied bis zum Ende des Sommers alle Tiere übernehmen. Mit Sicherheit belegt ist aber nicht einmal, ob wirklich nur Männchen singen.

Wieso ist das so schwer rauszufinden?

Walen singen auf ihren Tauchgängen; und Unterwassermikrofone decken einen großen Bereich ab. Wenn ein Wal auftaucht, können wir nie sicher sein, ob es wirklich derjenige war, der gesungen hat. Dazu kommt, dass uns das Leben der Wale sehr fremd ist. Wir können uns nicht vorstellen, was es heißt, ein akustisches Tier zu sein, das in jeder Sekunde von Tönen abhängt. Nähe ist für uns räumlich bestimmt – wir sehen oder berühren uns. Wale sind über gewaltige Distanzen durch Töne verbunden, deren Frequenz wir nicht einmal wahrnehmen können. Nähe spielt sich für Wale in einer Dimension ab, die wir nicht begreifen.





Sie sprechen von akustischen Traditionen in Walfamilien. Ist das eine Form von Kultur?

Walpopulationen gliedern sich in akustische Clans, die einen gewissen Prozentsatz an Lautäußerungen mit einander teilen – wie einen Dialekt. In diesen Großfamilien gibt es kleinere Gruppen, in denen einzelne Töne weitergegeben werden. Wenn eine Tochter sich von ihrer Mutter trennt und eine neue Familie gründet, nimmt sie den erlernten Kanon mit; einen Ton davon wird sie abwandeln und als eigenen akustischen Fingerabdruck ausprägen. Diese Erkennungszeichen helfen den Orcas, Inzest zu verhindern.

Was sind die wichtigsten offenen Fragen, an denen die Walforschung arbeitet.

Es sind noch ganz viele Fragen offen. Weil sich der Großteil ihres Lebens unter Wasser abspielt, kennen wir nur den kleinsten Teil davon. Technologien wie Mikrofone helfen; aber ich glaube, dass die Wale immer ein Geheimnis bleiben. Woran wir arbeiten: Wir versuchen, ihren Lebensraum zu erhalten.

Wobei Sie sich vor allem gegen eine geplante Route für Flüssiggas-Tanker richten. Wie steht es darum?

Aktueller Stand ist, dass zwei Projekte von unserer Provinz- und Bundesregierung grünes Licht bekommen haben. Das könnte bedeuten, dass jedes Jahr mehrere Hundert Tanker die Walgebiete passieren und ihren Lebensraum drastisch verändern würden. Gleichzeitig ist der Gaspreis stark gefallen. Ich hoffe, dass die Sache sich wirtschaftlich von selbst erledigt.









Was ist das Worst-Case-Szenario?

Die Wale könnten das Gebiet verlassen. Oder den Schiffen direkt zum Opfer fallen: Es kommt immer wieder zu Zusammenstößen, bei denen Wale getötet werden. Das klingt erstaunlich und hängt womöglich damit zusammen, dass der Lärm mehrerer Schiffe zugleich die Tiere verwirrt – und damit, dass Wale nach langen Tauchgängen irgendwann unweigerlich auftauchen müssen, ob nun Schiffe da sind oder nicht. Wir haben noch keinen Zusammenstoß beobachtet, sehen aber die Folgen: tote Tiere. Im Hafen von Vancouver ist vor einigen Jahren sogar ein Kreuzfahrtschiff mit einem toten Finnwal vor dem Bug eingelaufen.

Sie arbeiten mit den First Nations zusammen, mit Kanadas indigenen Völkern, und sind sogar von einem Clan adoptiert worden. Wie unterscheidet sich deren Bild von Walen vom westlichen Verständnis?

Fundamental. Die Clans der First Nations tragen ja selbst Tiernamen – es gibt einen Orca-Clan, einen Raben-Clan und einen Adler-Clan. Sogar die Familienverbindungen ähneln denen von Orcas: Der Zusammenhalt ist eng, und die Mütter bilden das Zentrum. Dahinter steckt eine ganz andere Bewertung von Tieren, bei der es ums das Teilen von Lebensräumen geht, nicht um das Ausbeuten. Die First Nations machen es besser als wir.

Glauben Sie, dass unsere Enkel noch Wale beobachten können.?

Ich glaube und hoffe das – ja. Was auch immer der Klimawandel bringt. Ich glaube, dass die Wale eine Chance haben und dass wir sie vergrößern können.

