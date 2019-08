Husavik. Polarforscher und Abenteurer Arved Fuchs bereist auf seiner Expedition "Ocean Change" derzeit die Ostküste Grönlands, um die Auswirkungen des Klimawandels und Plastikmülsl zu dokumentieren.

Seit vier Jahrzehnten ist Arved Fuchs auf den Meeren und an ihren Küsten unterwegs, um gemeinsam mit Wissenschaftlern auf Veränderungen und Probleme, aber auch die Einzigartigkeit der Erde hinzuweisen. Derzeit segelt er an der Ostküste Grönlands entlang, um dort den Rückgang der Gletscher zu vermessen, Boden- und Wasserproben zu nehmen, Müll an den Stränden zu dokumentieren und mit Einheimischen über ihre Beobachtungen zu sprechen. Im Interview gibt Fuchs darüber Auskunft, wie weit die Veränderungen schon fortgeschritten sind.

Herr Fuchs, das Thema Klimawandel beherrscht die politische Agenda, beeinflusst Wahlen und lässt die Grünen jubeln. Ist das ganz in Ihrem Sinne?

Die Zeichen der Zeit sind endlich erkannt worden. Ich habe selbst auf etlichen Diskussionen erlebt, dass vorgebracht wurde, die Wissenschaftler seien sich beim Thema Klimawandel nicht einig. Das waren falsche Behauptungen. Die Experten sind sich schon seit Langem einig. Die gesamtgesellschaftliche Reaktion, die wir jetzt beobachten, halte ich für enorm wichtig, weil offenbar nur darauf die Politik reagiert. Wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, hat das Thema heute in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Das begrüße ich sehr. Es ist gleichzeitig eine Erleichterung, dass diejenigen, die den Klimawandel bislang für Unsinn gehalten haben, in den Hintergrund treten.



Könnte dennoch nur eine Momentaufnahme sein…

Ich hoffe, dass es diesmal eine anhaltende Bewegung ist. Es gab immer mal wieder gerade vor Klimagipfeln einen medialen Peak, der aber danach wieder zusammenbrach. Das ist im Moment nicht der Fall. Die Fridays-for-Future-Bewegung der jungen Leute hat jetzt schon relativ lange Bestand. Ich finde es bemerkenswert, dass diese Problematik bei den früher eher unpolitischen Schülern angekommen ist, sie sich damit auseinandersetzen und sich auch gut organisieren. Die Wahlergebnisse zeigen, dass das Thema den Grünen eine gewisse Wählerschicht zuträgt. Das ist keine Eintagsfliege, sondern ich glaube, dass derzeit eine Bewusstseinsänderung stattfindet.

Ist es denn nicht frustrierend für Sie, dass Sie schon seit vielen Jahren vor dem Klimawandel warnen und plötzlich Schüler im Rampenlicht stehen?

Anzeige Anzeige

Mir ist es recht, so wie es ist. Mit meinem Team haben wir gerade 30 Jahre Nordpol-Expeditionen gefeiert. Schon damals, 1989, haben wir – wie auch viele Wissenschaftler – auf den Klimawandel hingewiesen. 30 Jahre lang ist kaum etwas passiert. Das Thema wurde immer wieder schöngeredet und verwaltet, aber es wurde nicht substanziell etwas geändert. Wenn heute endlich etwas passiert und das Thema auf der politischen Agenda nicht mehr wegzudiskutieren ist, dann ist das für mich nicht Frustration, sondern Erleichterung.

Sie organisieren seit Jahren ein Klimacamp für Schüler. Welche Erfahrungen haben Sie mit den jungen Leuten gemacht?

Zu uns kommen Schüler zwischen 16 und 20 Jahren. Es geht darum, junge Leute zu erreichen, die die Entscheidungsträger von morgen sind. Diese Schüler haben sich zwar schon mit dem Thema befasst, aber nicht so emotional, sondern eher akademisch-distanziert. Im Verlauf der Camps nehmen die Teilnehmer schnell an Fahrt und Dynamik auf, weil sie Vorträge von Wissenschaftlern erleben, zu Gletschern rausfahren oder sich mit anderen Projekten beschäftigen.

Sie fördern sozusagen den „grünen“ Enthusiasmus der Jugendlichen…

Wir wollen die Jugendlichen nicht manipulieren, sondern ihnen die Problematik aufzeigen. Wir sagen ihnen: Wir brauchen euch, um das Thema transparent zu machen und in eurer Altersschicht weiterzutragen. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn ich sehe, was junge Leute heute auf die Beine stellen, dann will ich nicht sagen, dass es unser Tropfen war, sondern es gab ganz viele Tropfen von verschiedenen Seiten, die dann letztendlich zu dieser Bewegung geführt haben.

Sie beobachten auf Ihrer derzeitigen Mission „Ocean Change“ die Veränderung der arktischen Meeresregion. Welches Fazit können Sie nach einem Jahr ziehen?

„Ocean Change“ ist ein Programm, den Namen hatten wir schon unserer Antarktisreise 2015/2016 vorangestellt. Die Veränderung der Meere ist vielfältig: Ein Problem ist der Klimawandel, die Erwärmung der Meere und das Schmelzen der Gletscher. Dieses Phänomen können wir derzeit in Grönland sehr genau beobachten. Wissenschaftler nehmen dort Vermessungen von Gletschern mittels spezieller Drohnen vor.

Warum erwärmt sich die Arktis doppelt so schnell wie der Rest der Welt?

Die Sonneneinstrahlung ist dort sehr intensiv. Man spricht von Albedo - das Maß für das Abstrahlungsvermögen der Erdoberfläche. Die Eisflächen in der Arktis wirken wie ein riesiger Parabolspiegel. 90 Prozent der einstrahlenden Sonnenenergie werden wieder abgestrahlt zurück in den Weltraum. Man kann diesen Effekt vergleichen mit einem Thermostatventil an unseren Heizkörpern. Eis ist ein Regulativ und hält die Temperatur stabil. Wenn immer weniger Eis vorhanden ist, treten immer dunklere Stellen im Meer zu Tage. Das Meer absorbiert die Wärme, die Temperatur erhöht sich und infolgedessen bildet sich immer weniger Eis beziehungsweise in immer kleineren Zeiträumen. So wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt.

Welche Auswirkungen hat die Erwärmung auf Tier- und Pflanzenwelt, auf Menschen und Geografie?

Ein konkretes Beispiel: An der Nordküste Alaskas war das Meer früher über lange Zeiträume gefroren, und die Küstenregion bestand aus Permafrost, war also dauerhaft gefroren. Auf diesem gefrorenen Boden hat die indigene Bevölkerung seit mehr als 3000 Jahren gesiedelt. Als wir Anfang der 90er-Jahre dort durchgefahren sind, war das alles noch normal und intakt. Mitte der Nullerjahre blieb das Meer schon über einen längeren Zeitraum eisfrei und erwärmte sich. Der Permafrostboden taute langsam auf, war nicht mehr so hart wie Beton, sondern ein weiches Konglomerat. Da weniger Eis das Meer bedeckte, konnte der Wind mehr Wellen erzeugen, die wiederum auf die aufgetaute Küste trafen. Das öffnete der Erosion Tür und Tor.

Was sind die Folgen?

Ganze Siedlungen mussten evakuiert und umgesiedelt werden. An einigen Stellen ist die Küste um bis zu 16 Meter pro Jahr erodiert. Das ist ein riesiges Areal, das nicht so schlagzeilenträchtig ist, weil dort nur wenige Menschen leben. Der Arktis kommt aber eine Art Frühwarnsystem zu. Das, was dort passiert, geschieht später überall auf der Welt.

Es gibt Studien, die besagen, dass bei einer weiteren Erwärmung um nur ein Grad der Prozess des Klimawandels irreversibel ist.

Da ich kein Wissenschaftler bin, kann ich solche Annahmen auch immer nur zur Kenntnis nehmen. Ich bin Zeitzeuge, der seit 40 Jahren vor Ort ist und dramatische Veränderungen der Natur beobachtet hat. Ich spreche viel mit der indigenen Bevölkerung, weil ich Freunde darunter habe. Die stellen auch eine Datenbank dar, weil sie so profunde Kenntnisse von der Region haben. Ich will mich nicht an die Ein-Grad-Marke klammern, auch nicht an 1,5 Grad, aber klar ist die Aussage der Wissenschaftler: Wenn sich die Erde um mehr als 1,5 Grad erwärmt, ist es wahnsinnig schwierig, das Problem noch in den Griff zu bekommen. Das ist der Grund, warum man sich bei der Pariser Konferenz auf 1,5 Grad als obere Grenze geeinigt hat. Wenigstens dabei herrschte Konsens.

Wie stehen Sie zum wachsenden Kreuzfahrt-Tourismus in arktischen Regionen?

Zum Kreuzfahrt-Tourismus habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis. Zum einen finde ich es gut, dass interessierte Menschen Zugang zu den polaren Regionen finden und sich damit auch eine eigene Wertschätzung aufbauen können. Expeditionskreuzfahrten ha-ben meiner Meinung nach auch eher geringe Auswirkungen auf die vorhandene Natur – wenn man von den Emissionen der Schiffe einmal absieht – und es darf natürlich keine Havarie passieren!

Was kritisieren Sie dann?

Einige der kleinen Inuit-Dörfer werden regelrecht geflutet von Passagieren, die nur schauen und den Menschen vor Ort wenig zurückgeben. Es profitieren meist nur die Besucher – nicht die Einwohner. Zudem steigt die Zahl der Kreuzfahrtschiffe – das ist die Krux. Dagegen erlauben kleine Expeditionskreuzfahrten mit einer interessierten Klientel, geführt von ausgebildeten Guides und Lektoren an Bord, eine weitgehend sensible Annäherung an die Natur. Aber: Je größer die Schiffe, desto problematischer wird es – und Partyschiffe haben in der Arktis nichts zu suchen.

Die zweite große Veränderung der Meere geschieht durch Plastikmüll. Diese Problematik hat mittlerweile ebenfalls Politik und Gesellschaft erreicht.

Richtig. Doch was tatsächlich auf und in den Meeren passiert, findet immer noch weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Plastikmüll, der an die Strände gespült wird, ist nur die Spitze des Eisbergs. Was an den Stränden lagert, behält der Ozean einfach nicht mehr bei sich. Daneben gibt es aber das riesige Problem des Mikroplastiks, das im Wasser verbleibt und in die Nahrungskette gelangt.

Wie können Sie mit Ihrem Team darauf reagieren?

Wir tragen einen winzig kleinen Baustein dazu bei, indem wir Messergebnisse in Datenbanken eintragen. Mit speziellen Netzen fischen wir nach Mikroplastik. Das machen viele andere Teams weltweit ebenso. Das Entscheidende ist, dass all diese Daten in eine Gesamtdatenbank einfließen, womit man dann eine repräsentative Aussage treffen kann. Wir allein können also keine sensationellen Ergebnisse liefern. Das ist eine mühselige Arbeit, ganz viele Institute und Wissenschaftler leisten dazu ihren Beitrag.

Wie viel Plastikmüll ist bereits in der Arktis angekommen?

Plastikmüll findet man mittlerweile überall, an der Nordküste Spitzbergens und in Nordwestgrönland ebenso wie in Patagonien oder auf unbewohnten Inseln. Selbst in Gegenden, wo im Umkreis von Hunderten von Kilometern nicht ein einziger Mensch lebt, sind die Küsten teilweise voll mit Plastikabfällen. Dabei handelt es sich um Fischereiabfälle ebenso wie um Cremedosen, Flipflops, Duschgels und teilweise aufgeriebene Fragmente von Plastik, die nur noch schwer zuzuordnen sind.

Und dieser Müll wird von Ihnen dokumentiert?

Ja. Wir führen in entlegenen Gegenden der Arktis Strandsammlungen durch, wobei wir einen Strandabschnitt nach einem genau definierten Raster abgrenzen – 100 Meter lag und 50 Meter breit. Alles, was in diesem Rechteck lagert, wird dokumentiert, gesammelt und entsorgt. Je mehr Plastik im Meer zerrieben wird, desto stärker dringt es in die Nahrungskette. Wir finden verendete Seevögel, die keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnten, weil der Magen mit Plastik verstopft ist. Und ganz woanders, an der Küste des Oman fanden wir tote Schildkröten, die verendet waren, weil sie Plastiktüten für Quallen, eine ihrer Nahrungsquellen, hielten.

Können Sie noch mit ruhigem Gewissen Fisch essen?

Was soll man denn tun? Die Botschaft kann nicht lauten, dass wir uns nicht mehr richtig ernähren können, sondern dass wir ein Problem lösen müssen. Wir können es jedenfalls nicht ignorieren, von einer Konferenz zur nächsten vertagen oder gar anderen die Schuld zuweisen. Das ist kontraproduktiv. Mikroplastik ist ein globales Problem, das nur von und mit der internationalen Gemeinschaft angegangen werden kann. Es ist auch im Sinne der Generationsgerechtigkeit unsere Verantwortung. Was wollen wir den nachfolgenden Generationen hinterlassen? 2030 werden wir etwa neun Milliarden Menschen sein. Wenn wir nicht anfangen, unsere Ressourcen schonender zu behandeln und mit der Natur sorgfältiger umzugehen, dann wird es ein riesiges Problem auf der Erde geben.

Die G-20-Staaten haben vor Kurzem beschlossen, dass sie stärker gegen Plastikmüll vorgehen wollen. Allerdings sind die Maßnahmen nur freiwillig. Was müsste konkret passieren?

Bestimmte Verpackungskriterien müssten gesetzlich festgelegt werden. Es darf nicht sein, dass ein USB-Stick, den ich mir im Elektronik-Fachmarkt kaufe, in Plastik eingeschweißt ist. Auch Lebensmittel müssen nicht alle in Plastikfolie eingeschweißt werden. Viele Menschen sind bereits sensibilisiert, es gibt auch immer mehr Supermärkte, die teilweise auf Plastik verzichten. Damit darf man sich aber nicht zufriedengeben. Es gibt eine riesige Verpackungsindustrie, die ein vitales Interesse daran hat, dass es so bleibt, wie es ist. Da muss der Gesetzgeber Vorgaben machen – so wie auf EU-Ebene Strohhalme und andere Dinge verboten wurden. Gleichzeitig muss die Aufklärungskampagne in der Bevölkerung fortgesetzt werden, um mehr Leute mitzunehmen und damit nicht der Eindruck entsteht, man würde ihnen zu viele Verbote aufbrummen.