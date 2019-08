Möwen stehlen seltener Essen von Menschen, wenn man sie im Blick behält. Foto: Jens Büttner

Langeoog/Warnemünde. Pommes und Brötchen festhalten: An vielen Stränden ist das ein Muss, denn in der Luft lauern Möwen auf ein Mahl. Doch ein einfacher Kniff kann das Risiko senken, sein Essen an die Essensräuber zu verlieren.