Ein ausgewachsener Goliathfrosch bringt über drei Kilo auf die Waage. Foto: Marvin Schäefer

Berlin. Ein sicherer Ort für den Nachwuchs, an den Seiten geschützt durch schwere Steine: An einigen Flussufern im tropischen Regenwald Afrikas ist ein ungewöhnlicher Baumeister am Werk.