Monster unter dem Bett? Da kann einen schon mal das Blut in den Adern gefrieren – wieso eigentlich? Foto:dpa/Jens Kalene

Osnabrück.. Viele Redensarten bedienen sich am menschlichen Körper, um Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Da stockt das Blut in den Adern, die Haare stehen zu Berge und im schlimmsten Fall bricht sogar das Herz. Doch was ist dran an diesen Sprüchen?