Osnabrück. Der eine kippt es weg, der andere kocht es einfach wieder auf: Das Restwasser im Wasserkocher sorgt womöglich täglich für hitzigen Gesprächsstoff.

Bakterien, unappetitlicher Geschmack, Kalkablagerungen oder gar gelöste Schadstoffe aus dem Wasserkocher. Viele Menschen schütten das Restwasser weg und verwenden lieber frisches Leitungswasser für ihren Tee.

All diese Ängste sind unbegründet, informiert das Fresenius-Institut. Zwar ist es korrekt, dass sich in einem über länge Zeit stehenden Wasser viele Keime vermehren können. Doch sobald das Wasser erneut aufgekocht wird, werden die meisten Krankheitserreger in der Regel abgetötet.

Auch für einen schlechteren Geschmack gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Viele finden die sichtbaren Kalkablagerungen am Boden des Wasserkochers unappetitlich. Einige Teekenner hingegen empfehlen laut dem Fresenius-Instutit sogar, Wasser mehrmals aufzukochen. Dadurch würden sich die geschmacksbildenden Säuren des Tees besser entfalten.

Dass sich Schadstoffe oder Chemikalien wie Nickel oder Bisphenol A aus dem Kocher lösen und in das Wasser übergehen, ist laut den Fresenius-Prüfern ebenso ein Irrglaube. Dieser stamme wohl aus der Zeit von Tauchsiedern und Teekesseln. Sofern der Kocher mit dem GS-Siegel (Geprüfte Sicherheit) ausgestattet ist, sei nichts zu befürchten.