Osnabrück. Der schreckliche Montag, der stressige Dienstag, der langweilige Mittwoch, der Fast-schon-Wochenende-Donnerstag, der Endspurt-Freitag, der Freizeit-Samstag und der besinnliche Sonntag: Unsere Wochentage sind mit vielen Assoziationen verknüpft. Woher kommen sie? Und stimmen sie überhaupt? Unsere Serie zu den Wochentagen geht diesen Fragen auf den Grund. Heute lesen Sie Teil 6: Samstag, der schönste Tag von allen.

Samstage sind super: Viele Berufstätige, die die Woche über rangeklotzt haben, können am freien Samstag entspannen. Für die meisten gehört also dieser sechste der Tag der Woche ganz der Familie, der Freizeit, den Freunden und den Hobbies. Wirklich? Nicht ganz: Statistiken weisen den Samstag als umsatzstärksten Tag der Woche im Handel aus, ganze 23 Prozent des Jahresumsatzes generiert der Einzelhandel an Samstagen.

Damit das Shopping-Erlebnis funktioniert, müssen deshalb ausgerechnet am Samstag viele Menschen arbeiten, schließlich muss jemand die Regale füllen, Kunden beraten und die Waren abkassieren. Auch in Cafés, Restaurants, Kinos, und Clubs ist Samstag Hochkonjunktur, auch hier arbeiten viele, um denjenigen, die frei haben, ihren Samstag zu versüßen. Laut einer Datenerhebung aus 2016 müssen 45 Prozent der Arbeitnehmer gelegentlich oder regelmäßig an Samstagen arbeiten, in Krankenhäusern etwa, an Tankstellen, in Eisdielen oder im Freizeitpark.

Der Beliebtheit des Tages tut das erstaunlicherweise keinen Abbruch. Umfragen belegen, dass der Samstag der beliebteste Tag von allen ist. Das ist auch kein Wunder, denn nahezu alle Familienfeste finden hierzulande samstags statt.

Samstage sind also gesellige Wochentage, aber auch betriebsam. Doch woher stammt der irgendwie seltsame Name dieses Tages? Und warum nennen viele den Samstag auch Sonnabend? Das und mehr verraten wir im sechsten Teil unserer Serie zu den Wochentagen:

Woher kommt der Name?

Die Römer widmeten den Tag Nummer sechs der Woche ihrem Gott Saturn, der Tag hieß bei Ihnen „dies saturni“, lateinisch für Tag des Saturn. Natürlich stand ebenfalls der jüdische Sabbat für den Begriff Samstag Pate. Über die Jahre schliffen sich die Bezeichnungen ab zu unserem heute üblichen Wort Samstag. Vor allem im Osten, aber auch im Norden Deutschlands wird der Tag häufig Sonnabend genannt – eine Funktionsbezeichnung für den Abend vor dem Sonntag. Ähnlich wie der Begriff Heiligabend, der auf den 25. Dezember als ersten Weihnachtstag deutet, weist also der Begriff Sonnabend auf den folgenden Sonntag als kirchlichen Feiertag hin.

Wie nennen unsere Nachbarn diesen Tag?

Im Englischen heißt der Samstag „saturday“, Saturn hört man hier noch deutlich heraus. Der italienische Begriff „sabato“ indes vereist auf den Sabbat, ebenso wie das spanische Wort „sabado“. Die Niederländer nennen den Samstag „zaterdag“, ebenfalls eine Reminiszenz an Saturn.

Was sagt der Volksglaube? Was sollte man an diesem Tag besser vermeiden, was sollte man unbedingt tun?

Ähnlich wie am Sonntag galt in früheren Zeiten samstags eine Arbeitspause, es durfte auch keine neue Arbeit begonnen werden. Auch säen oder düngen war am Samstag nicht erlaubt. In einigen Regionen fürchte man sich davor, das Spinnnrad am Samstag nicht leergesponnen zu haben. In diesem Fall, so der Volksglaube, kämen Hexen und würden aus der restlichen Wolle Galgenstricke spinnen. Lange galt der Samstag als Lostag für das Wetter: Fiel der Neujahrstag auf einen Samstag, sollte der folgende Winter bitterkalt werden.

Gern gesehen sind samstags bis heute Familienfeste, auch Hochzeiten an diesem Tag verheißen vielerorts eine glückliche Ehe.

Heutzutage ist der Samstag einer der stärksten Verkaufstage für Onlineplattformen. Weil das die Händler auch wissen, sind im Netz jedoch an diesem Tag selten besondere Schnäppchen zu machen. Günstig ist der Tag allerdings für alle, die gerne Fotoplattformen wie pinterest und Co. im Internet bespielen und nutzen: Wer seine Veröffentlichungen samstags zwischen 20 und 23 Uhr platziert, erreicht die meisten Leute.

Auch beliebt: Sich am Samstag mit der oder dem Liebsten zu treffen. 56 Prozent der Befragten in einer europaweiten Umfrage aus dem Jahr 2018 erklärten, für ein Rendezvous am liebsten den Samstag zu wählen. Auch für mehr stehen Samstage hoch im Kurs: 45 Prozent der Befragten sagten, dass sie für sexuelle Aktivitäten den Samstag allen anderen Wochentagen vorziehen.



Ist dieser Tag auch ein wiederkehrender Feiertag?

Tatsächlich gibt es keinen gesetzlichen Feiertag, der hierzulande regelmäßig auf einen Samstag fällt. Christen in aller Welt gedenken am Karsamstag, also am Tag nach der Kreuzigung, der Grablegung von Jesus Christus.

Wer hat ihn besungen oder ihm ein Kunstwerk gewidmet?

Sehr berühmt ist "Das Sams", ein kindgroßes Wesen mit Rüsselnase und blauen Wunschpunkten, das seit 1973 in der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Paul Maar das Leben von Herrn Taschenbier durcheinanderwirbelt. Seinen Namen trägt das Sams, weil es an Samstagen auftaucht und auch wieder verschwindet.

In der Film- und Musikwelt hat der Samstag ebenfalls viele inspiriert. Keine Wunder, denn der Samstag ist der klassische Tag zum Ausgehen, Feiern und Tanzen. Einer der bekanntesten Tanzfilme ist "Saturday Night Fever" von 1977 mit dem jungen John Travolta in der Hauptrolle des Tony Manero, die Bee Gees steuerten die Musik bei, Songs wie "Stayin' alive" oder "How deep is your love" sind heute Klassiker der Musikgeschichte. Travolta ertanzte sich mit seinem Auftritt Weltruhm und eine Oscar-Nominierung, der Film selbst löse eine internationale Disco-Welle aus. John Travolta indes hat trotz mehrerer Nominierungen bis heute noch keinen Oscar bekommen.

Einer der hartnäckigsten Ohrwurm-Songs der jüngeren Musikgeschichte ist wohl "Saturday Night" des dänischen Musikprojekts Whigfield, das ab 1994 europäische Charts und Tanzflächen eroberte und millionenfach verkauft wurde. Am Text allerdings kann das kaum gelegen haben, denn der punktet mit eher geringem Tiefgang und vielen aneinandergereihten Silbenfolgen à la "da ba da dan dee dee dee da neee na na na".

Welche kuriosen Geschichten drehen sich um diesen Tag?

Samstags war früher Badetag: Man erhitzte Wasser, füllte damit Zuber und schrubbte Staub, Schweiß und Schmutz der Woche von der Haut. Weil das Bereiten von Badewasser viel Arbeit und Aufwand bedeutete, badeten häufig alle Mitglieder der Familie hintereinander im gleichen Wasser, das nach und nach natürlich immer schmutziger wurde. Als Überbleibsel dieser Zeit kennen wir heute noch die Redewendung "für jemanden anderen etwas ausbaden müssen" als Umschreibung dafür, unverschuldet die Konsequenzen für eine Missetat tragen zu müssen.

In Österreich sagt man, dass derjenige, der an einem Samstag ein neues Hemd anzieht, sich damit vor einem Blitzschlag schützt. Belege dafür indes fehlen, wie so oft im Volks- und Aberglauben.