Osnabrück. Wer leuchtendes Goldgelb im Garten schätzt, ist gut beraten, größere, sonnige Flächen im Beet vom Nadelblättrigen Mädchenauge besiedeln zu lassen. Die Staude ist robust, blüht lange und hat dazu auch noch schmückendes Laub.

Im Unterschied zu ihren kurzlebigen Verwandten aus den nordamerikanischen Prärien ist das Nadelblättrige Mädchenauge (botanisch: Coreopsis verticillata „Grandiflora“) sehr ausdauernd. Die Pflanze bildet ein ziemlich dichtes Geflecht aus Ausläufern und entwickelt so im Laufe der Jahre attraktive Bestände.



Damit die Pflanzen schön buschig bleiben, empfiehlt sich ein bodentiefer Rückschnitt im Frühjahr. Dann ist auch ein guter Zeitpunkt für eine Düngung.

Das Mädchenauge schätzt frische, nährstoffreiche Böden in voller Sonne. Weil es leuchtend gelb blüht, bieten sich als Partner sehr gut andere Stauden in Rot- oder Pinktönen an. Auch zu Salbei oder vor dunkelgrünen Gehölzen haben die strahlenden Blüten eine ausgezeichnete Wirkung. Um die Staude langlebig zu halten, kann man sie alle drei bis vier Jahre teilen.