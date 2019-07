Schondorf. Dank moderner Technik lässt sich praktisch jeder Lebensbereich per Kamera überwachen. Es gibt versteckte Kameras in Teddybären, Stiften und Brillen und moderne Überwachungsanlagen, die jede Bewegung auf einem Grundstück registrieren und direkt ein Foto auf das Handy des Eigentümers schicken. Wer Ärger vermeiden will, sollte aber die rechtlichen Grundlagen genau kennen.

Videoüberwachung im Außenbereich

Vor allem viele Hauseigentümer fühlen sich un-sicher und möchten ihr Haus mit Hilfe einer Kamera zusätzlich schützen. Klar ist: Ein System zur Videoüberwachung kann keinen Einbruch verhindern. Es könnte aber abschreckend wirken – und im Falle eines Einbruchs kann man die Bilder der Polizei zur Verfügung stellen. Wichtig: Sowohl aus rechtlichen Gründen als auch aus Gründen der Abschreckung muss deutlich auf die Überwachung hingewiesen werden.

Grundsätzlich dürfen Eigentümer und Mieter nur das eigene Grundstück mit einer Videokamera überwachen. Sobald etwa Passanten auf dem Bürgersteig gefilmt werden, verletzt man damit deren Persönlichkeitsrechte. Das gilt auch für das Filmen der Nachbarn. Kein Teil des Nachbargrundstück darf von der Videoüberwachung betroffen sein. Es ist auch nicht erlaubt, Kameras etwa in einem Mietshaus anzubringen. Das würde die Persönlichkeitsrechte der Bewohner verletzen.

Auch Kamera-Attrappen sind nur erlaubt, sofern sie auf das eigene Grundstück zeigen. Wenn andere Menschen den Eindruck bekommen, sie werden gefilmt, entsteht ein sogenannter Überwachungsdruck. Auch deshalb sollten Hauseigentümer etwa das Anbringen von schwenkbaren Kameras vermeiden – denn dadurch könnte bei Nachbarn und Passanten der Eindruck entstehen, dass sie gefilmt werden. Auch Zugangswege oder gemeinsam genutzte Einfahrten dürfen nicht von Kameras erfasst werden.

Anders sieht es möglicherweise aus, wenn es schon mehrfach zu Einbrüchen oder Beschädigungen am Auto gekommen ist. Dann könnte auch eine Überwachung des Gehwegs vor dem Haus oder eines gemeinsam genutzten Parkplatzes zulässig sein. Eine anlasslose Überwachung geht aber auf keinen Fall.

Tipp: Grundsätzlich empfiehlt es sich natürlich, mit Nachbarn und anderen Anwohnern zu sprechen, wenn beispielsweise vorübergehend eine gemeinsame Einfahrt überwacht werden soll. Denn jeder Mensch hat das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung. Das ist Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und somit grundsätzlich geschützt.

Was gilt im Mehrfamilienhaus?

Wenn mehrere Parteien in einem Haus wohnen, müssen alle mit einer Videoüberwachung einverstanden sein. Ein Vermieter sollte sich vor der Installation eines Überwachungssystems vorab die schriftliche Erlaubnis aller Mieter einholen, wenn er vermeiden will, das System schlimmstenfalls wieder abbauen zu müssen.

Videoüberwachung zu Hause

Da Kameras immer kleiner werden, ist die Versuchung für manche Menschen sicherlich groß, seine Mitmenschen heimlich zu überwachen. Putzt die Reinigungskraft wirklich? Wie geht der Babysitter mit dem Nachwuchs um? Und was macht der Ehepartner allein zu Hause? Rechtlich gesehen sind solchen Überwachungsmaßnahmen aber enge Grenzen gesetzt.

Babysitter und Reinigungskräfte

Grundsätzlich dürfen Sie alle Personen in Ihrem Haus per Kamera überwachen, wenn diese einer Überwachung zustimmen. Nicht erlaubt ist aber, Menschen in ihrer Privatsphäre zu verletzen und beispielsweise Kameras in Bad oder Sauna anzubringen.

Wenn Sie Babysitter und Reinigungskräfte heimlich überwachen möchten, so geht das nur, wenn ein wirklich triftiger Grund vorliegt. Es reicht nicht aus, wenn Sie glauben, dass die Reinigungskraft langsamer arbeitet als sie sollte oder sich einen Keks aus der Keksdose klaut.

Um eine heimliche Überwachung zu rechtfertigen, müsste es schon schwerwiegendere Gründe geben – etwa, dass schon mehrmals Geld oder Schmuck verschwunden ist.

Das gilt natürlich auch für die heimliche Überwachung von Babysittern oder Nannys. Damit deren Überwachung ausnahmsweise okay ist, müssen Eltern schwerwiegende Gründe haben. Vor allem, wenn Eltern ein Delikt zur Anzeige bringen wollen, könnte sich eine Überwachung zur Beweissicherung lohnen. Andernfalls gilt: Wer bei Kinderbetreuungspersonen kein gutes Gefühl hat, sollte ihnen die Kinder nicht überlassen. Denn es kann ja auch sein, dass nichts vorfällt, während die Kameras laufen, die Kinder aber unbeobachtet trotzdem schlecht behandelt werden.

Tipp: Ob eine heimliche Überwachung ausnahmsweise zulässig sein könnte, kommt immer auf den Einzelfall an. Landet ein solcher Fall vor Gericht, werden die verschiedenen Interessen gegeneinander abgewogen – konkret also das Persönlichkeitsrecht der Einzelnen gegen das Interesse, eine etwaige Straftat aufzuklären oder abzuwehren.

Kameratechnik

Je nachdem, in welchem Bereich Kameras zum Einsatz kommen sollen, sind auch unterschiedliche Modelle geeignet. Für den Innen- und Außenbereich gibt es unterschiedliche Lösungen. Es stellt sich außerdem die Frage, ob etwa ein Fernzugriff per App auf das System möglich sein soll. Wer die Videoüberwachung mit einem Alarmsystem verbinden will, lässt sich am besten von einer Fachfirma beraten. Das empfiehlt sich grundsätzlich, wenn das System etwas mehr kosten darf und eine KfW-Förderung angestrebt wird.

Eine Langfassung zum Thema finden Sie hier.