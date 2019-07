Osnabrück. Wo Wasser ist, da ist auch Rost. Gerade in der Schifffahrt wird diese Tatsache schnell zum Kosten- und Risikofaktor. Ein unscheinbares Bauteil kann die Korrosion jedoch fernhalten.

Sind Eisen oder Stahl schutzlos Sauerstoff und Wasser ausgesetzt, dauert es nicht lange, bis die scheinbar so unverwüstlichen Metalle zu rosten anfangen. Langsam aber sicher zersetzen sie sich unter dem Einfluss der Elemente. Dieser Vorgang kann immense Schäden verursachen und zum Beispiel in der Schifffahrt sogar zum Sicherheitsrisiko werden, wenn Rumpf oder Schiffsschraube angegriffen werden.

Um der Korrosion des Metalls vorzubeugen, werden die sogenannten Opferanoden verbaut. Die werden in allen erdenklichen Größen und Formen hergestellt – je nachdem wo sie eingesetzt werden – und machen ihrem Namen alle Ehre. Die Zink-, Aluminium- oder Magnesiumteile werden wortwörtlich geopfert, da sie in der Regel preiswerter als die zu schützenden Metalle sind. Während sie zunehmend verrosten, bleibt das Material, mit dem sie Kontakt haben, unversehrt. Aber wie genau funktioniert das?





Chemische Reaktion

Der Prozess basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. In Wasser gelöster Sauerstoff greift Metalle an. Dieser Vorgang nennt sich Oxidation. Dabei gibt das Metall seine negativ geladenen Elektronen in die Flüssigkeit ab und zersetzt sich somit. Elektrochemisch betrachtet übernimmt das Metall die Rolle einer sogenannten Anode. Will man verhindern, dass die Bauteile eines Schiffs oxidieren, muss daran ein Gegenstand angebracht werden, der – vereinfacht dargestellt – seine Elektronen noch schneller abgibt, als das zu schützende Bauteil. In der Folge verrostet nicht mehr das Schiffsmaterial, sondern die Opferanode.

Da sich die Opferanode – auch Schutzanode genannt – immer weiter zersetzt, muss sie regelmäßig erneuert werden. Wie schnell das notwendig ist, hängt von der Art des Wassers ab, dem das Metall ausgesetzt ist. Salzwasser ist nämlich deutlich leitfähiger, und damit auch aggressiver als Süßwasser. Aber nicht nur zum Schutz von Schiffen kommen Opferanoden zum Einsatz. Auch in Boilern und Warmwasserspeichern sowie Pipelines werden die nützlichen Teile verbaut, um den Rost fernzuhalten.