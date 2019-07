Osnabrück. Das kleine Fünf-Liter-Dosenfass kennt jeder. Für die Gartenparty, den Ausflug mit Freunden oder zum Grillabend: Die Dose verspricht schnell frisch gezapftes Bier. Aber es gibt auch Alternativen. Wir haben das kleine Fass mit der neuen Heimzapfanlage „The Sub“ verglichen.

Die Fünf-Liter Dosenfässer sind in den meisten, größeren Supermärkten, in Getränkemärkten, in vielen Tankstellen oder online erhältlich. Preislich bewegen sie sich bei der Sorte Pils zwischen zehn Euro und zwölf Euro pro Stück (ab 2,56 € pro Liter). Weißbier und andere Sorten sind oftmals teurer.



Das Heimzapfsystem „The Sub“ ist derzeit nur online über den niederländischen Bierversender Beerwulf oder über Amazon erhältlich. Die Anlage gibt es in verschiedenen Ausführungen ab 79 Euro. Die Zwei-Liter-Behälter, aufgrund ihres torpedoartigen Aussehens „Torps“ genannt, gibt es ab 5,99 Euro (Preis pro Liter: 2,87 €). Craft-Biere kosten oftmals mehr als zehn Euro pro Torp.

Die Torps gibt es derzeit nur exklusiv bei Beerwulf. Aktuell führt der Bierversand 26 Sorten. Neben den klassischen Sorten Pils, Weizenbier oder Helles stehen auch verschiedene Craft-Biere (IPA, etc.), belgische Spezialitäten oder ein Bier mit Tequila-Geschmack zur Verfügung.



Vorbereiten, kühlen, zapfen

Die Fässer verfügen in der Regel nicht über ein eigenes Kühlsystem. Am besten stellt man die Fässer über Nacht in den Kühlschrank. Je nach Hersteller unterscheiden sich die eingebauten Zapfvorrichtungen marginal. In den meisten Fällen ist es recht einfach gehalten: Rausziehen, drehen und laufen lassen! Zusätzlich gibt es speziell auf Fünf-Liter-Dosenfässer angepasste Zapfgarnituren, mit einem Anschluss für eine CO 2 -Flasche oder Kohlensäure-Kapseln.

Ein klein wenig aufwendiger ist die Vorbereitung in der kleinen Zapfanlage. An der Vorderseite lässt sich The Sub mit einem Handgriff öffnen und die Torps einsetzen. Jeder Torp verfügt über eine kleine Bierleitung, die sich unkompliziert mit der Zapfeinheit verbinden lässt.

The Sub verfügt über eine stromgebundene Kühlung der Energieeffizienzklasse A+ und verbraucht im „Betriebsmodus“ 10 Watt. Solange sich ein Torp, in der Anlage befindet, sollte das Gerät durchweg mit Strom versorgt werden. Der Hersteller empfiehlt, das Mini-Fass im Kühlschrank sechs bis zehn Stunden vorzukühlen. Ohne Vorkühlung im Kühlschrank kann das Runterkühlen im Gerät bis zu 16 Stunden dauern.

Die Zapfanlage hat eine eigene Anzeige, die grün leuchtet, wenn die gewünschte Temperatur erreicht wird. Die eingebaute elektrische Pumpe fördert das Bier und hält das Restbier unter Druck.

Das erste Bier

Am Anfang kommt bei beiden recht viel Schaum. Das Dosenfass steht unter enormem Druck – und der will schnell entweichen. Es zischt und der erste dünne Strahl trifft mit Hochdruck ins Glas. Beim Sub kommt das Bier zwar etwas geschmeidiger aus der Anlage, aber auch hier schäumt das erste Glas immens. Innerhalb einer Minute hat sich bei beiden der Schaum weit genug gesenkt, dass problemlos weiter gezapft werden kann. Binnen zwei Minuten war aus beiden Anlagen ein trinkfertiges Bier gezapft.

Die Sensorik



Das Bier läuft aus beiden Systemen goldgelb ins Glas und es bildet sich eine schöne, weiße Schaumkrone. Der Schaum aus dem Sub wirkt weicher und cremiger. Die weiße Haube aus dem Fass ist grobporiger.

Das getestete Pils roch in beiden Fällen hopfig, herb und sortentypisch. Frisch gezapft und gut gekühlt, ergibt sich in beiden Fällen ein spritziger, frischer Antrunk. Die Rezenz im Sub ist allerdings etwas feiner abgestimmt und das Bier wirkt in sich runder.

Das letzte Bier



Am Ende tröpfelt das Bier lasch und kraftlos aus dem Dosenfass. Ohne spezielle Kühlung (Kühlmanschetten, o.ä.) wird das Partyfässchen zum Schluss schnell zu warm und das Bier schmeckt schal. Leider bleibt auch trotz Kippen des Fasses immer ein kleiner Rest zurück.

Die Torps können bis zum letzten Tropfen durchgezapft werden. Am Ende produziert das Gerät zwar recht viel Schaum, dafür bleibt aber auch der letzter Schluck noch angenehm frisch.

Umweltfaktor

Die Partyfässer sind pfandfrei und können über den Gelben Sack oder spezielle Dosenrecycling-Container entsorgt werden. Die Torps sind leichte Kunststoff-Einweg-Kegs, die über den Getränkeeinzelhandel zurückgegeben werden können und so recycled werden.

In punkto Design liegt die Heimzapfanlage The Sub gegenüber dem Dosenfass vorn. Im Retrostil der fünfziger Jahre gehalten ist The Sub ein Blickfang auf der heimischen Party oder beim Grillabend.

Fazit

Wenn schnell viele Gäste mit Bier versorgt werden müssen, bieten sich die kleinen Partyfässchen an. Schnell und unkompliziert läuft das Bier zumeist durch die eingebaute Zapfvorrichtung. Das Dosenfass sollte stets sofort geleert werden. Eine Lagerung eines angestochenen Fasses ist nicht möglich.

The Sub ist hier eine echte Alternative! Die Zwei-Liter-Einheiten sind sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber für einen Abend zu zweit oder im kleinen Kreis durchaus empfehlenswert. Darüber hinaus bietet sich aufgrund der Größe auch die Möglichkeit verschiedene Biere zu verkosten. Wer also auf Abwechslung steht und formschöne Designs mag, wir hier bestens bedient. Ein kleiner Wermutstropfen ist aber sicherlich, dass man den Nachschub aktuell nur online bestellen kann.