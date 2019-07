Osnabrück. Naturfilmer Dirk Steffens („Terra X“) beklagt den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier – der Mensch habe ihn ausgelöst und nur er könne ihn stoppen. Die Situation sieht er dramatisch, deshalb fordert der 51-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion die Aufnahme des Artenschutzes ins Grundgesetz:

Herr Steffens, Sie beklagen ein Problem globalen Ausmaßes, über das öffentlich kaum gesprochen werde – das Artensterben. Sehen Sie es vielleicht zu dramatisch?

Bei meinen Filmexpeditionen bin ich fast immer mit Feldforschern unterwegs. Das heißt, ich arbeite jedes Jahr mit Dutzenden Wissenschaftlern zusammen, im Laufe meines Berufslebens waren es bestimmt schon Hunderte. Und die erzählen mir alle das Gleiche: Wir nähern uns dem Point of no return. Diese globale Ökokrise war irgendwann nicht mehr zu ignorieren.

Von welchen Arten sprechen wir, wenn wir übers Artensterben reden? Eisbären, Bienen und Elefanten?

Von allen. Einzelarten sind nicht relevant. Wenn die Eisbären aussterben, ist das erst mal völlig egal. Wenn die morgen weg sind – was würde sich in Ihrem Leben ändern? Nichts. Null. Sie brauchen das Fell nicht und Sie essen auch keine Eisbären. Der Eisbär ist nicht systemrelevant. Aber Sie brauchen die Vielfalt, damit das System funktioniert. Erde ist lebendige Materie. Und die ist nur lebendig, weil Tausende Arten – Bakterien, Mikroben, kleine Würmer und Käfer – zusammenwirken, um aus leblosem Staub lebendige Erde zu machen, auf der unser Essen wächst.





Wie viele Arten sind denn überhaupt bedroht?

Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Wissen, das uns erlaubt hat, einen Weltartenschutzbericht zu erstellen. Da steht drin, dass von weltweit acht Millionen Arten eine Million bedroht sind, also jede achte. Eine Katastrophenmeldung! Ungefähr so, als würde die NASA vermelden, dass wir demnächst von Außerirdischen angegriffen werden. Oder dass ein riesiger Meteorit direkt auf die Erde zurast. Und das für mich Unfassbare ist: Die Nachricht ist da – und es tut sich nichts. Das macht mich absolut fassungslos.

Womit tragen Sie und ich zum Artensterben bei?

Bei mir ist es vor allem das Fliegen, das ich versuche zu kompensieren, indem ich für jeden geflogenen Kilometer eine Abgabe zusätzlich zum Flugpreis zahle, von der Klimaschutzprojekte finanziert werden. Aber das ist nur die drittbeste Möglichkeit. Besser ist es, nicht zu fliegen oder andere Verkehrsmittel zu benutzen. Unser Fleischkonsum trägt dazu bei, der Überkonsum und die Überbevölkerung. Wir verbrauchen zurzeit etwa so viel Ressourcen wie 1,6 Planeten Erde produzieren können. Wir können noch mehr verbrauchen als die Erde produziert, weil viele Ressourcen, etwa Öl, Kohle, Gas, schon da waren, als der Menschen das Licht der Welt erblickte. Von diesem Sparbuch der Erde leben wir im Moment. Wenn wir aber ständig mehr abheben als einzahlen, ist irgendwann Schluss. Das kann Ihnen jeder Sparkassenmitarbeiter bestätigen. Nachhaltigkeit bedeutet: Immer nur so viel abheben, wie eingezahlt wird. Eigentlich logisch.

Sie fordern mit Ihrer Stiftung, den Artenschutz ins Grundgesetz aufzunehmen. Was würde das ändern?

Unser Grundgesetz ist dafür da, das Grundsätzliche zu regeln, also die wirklich wichtigen Sachen. Wenn wir glauben, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte da reingehören, dann müssen wir uns auch fragen: Sind diese Dinge überhaupt möglich ohne eine Umwelt, auf deren Funktionsfähigkeit diese menschliche Zivilisation basiert? Armut, eine vergiftete Umwelt und Umweltkrankheiten gehören doch zu den schlimmsten Formen von Unfreiheit und Menschenrechtsverletzungen, die man sich vorstellen kann. Und deshalb ist es absurd, dass wir das wichtigste Thema von allen nicht im Grundgesetz regeln.

Braucht der Artenschutz eine Greta?

Eine Greta ist immer gut. Aber da gibt es auch eine Fehlwahrnehmung: Greta ist global nicht so groß wie sie in Deutschland gesehen wird. In den USA und Lateinamerika gibt es andere Gallionsfiguren. Aber wir brauchen ganz viele Gretas, überall und auf jedem Kontinent. Andererseits konnte Greta nur möglich werden, weil unsere Generation die Erkenntnisse und das Bewusstsein dafür geschaffen hat, was bei „Fridays for Future“ eine neue Ausdrucksform findet. „Fridays for Future“ hat ja keine einzige neue Erkenntnis zu bieten, nur eine neue Form und eine neue Nachdrücklichkeit in der Artikulation. Die aber ist sensationell.

Was kann denn jeder Einzelne tun, um sich für mehr Artenschutz einzusetzen?

Da muss ich erst mal eine frustrierende Antwort geben: Verhaltensveränderungen von einzelnen Menschen reichen nicht mehr aus. Der Punkt, an dem man damit die Welt hätte retten können, liegt hinter uns. Inzwischen ist die Lage so dramatisch, dass wir disruptive Veränderungen brauchen. Unser Verbraucherverhalten muss sich verändern, gleichzeitig muss sich das Verhalten von Handel und Industrie ändern, die Politik muss sich ändern, und auch die Form der internationalen Zusammenarbeit.

Da würde ich mal sagen: Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null.

Nein, die Wahrscheinlichkeit geht gegen 100 Prozent. Die Frage ist nur: Passiert es dieses Jahr oder in zehn Jahren? Wenn wir in den Supermarkt gehen und können dort keine Nahrungsmittel mehr kaufen – was meinen Sie, wie groß der Handlungsdruck dann ist? Sie sehen doch jetzt schon, dass ein paar Zehntausend demonstrierende Schüler auf der Straße so viel Druck machen, dass die Politik anfängt, sich zu bewegen, wenn auch immer noch zögerlich, unbefriedigend und inkonsequent.





Was erwarten Sie?

Der Leidensdruck wird mit jedem Jahr größer werden, das ist unvermeidlich. Und je höher der Leidensdruck, desto größer der Druck auf die Politik. Wenn es mal so weit ist, dass unsere Atemluftprobleme noch gravierender werden, sind Eltern, deren Kind einen Tumor in der Lunge hat, wenig kompromissbereit bei Umweltschutzbestimmungen. Das sieht man an China, wo sich gerade einiges ändert. Das Land hat extrem strenge Klimaziele für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Die Chinesen sind teilweise jetzt schon weiter als wir, und unsere alte Sichtweise „Das da sind die Umweltschweine“ funktioniert nicht mehr.

Also erwarten Sie einen radikalen Wandel?

Die Welt wird sich verändern und die Menschheit wird eine ökologisch nachhaltige Form global entwickeln – die Frage ist nur: Wann? Der Fachbegriff dafür lautet ökosoziale Transformation. Wenn wir die jetzt einleiten, können wir vielleicht weiterhin ein angenehmes, vergleichsweise luxuriöses Leben führen. Vielleicht essen wir ein bisschen weniger Fleisch, fahren andere Autos, haben andere Dämmungen an unseren Wohnungen und beziehen den Strom aus anderen Quellen. Aber im Prinzip könnten wir unser Leben so fortsetzen, wie wir es kennen. Wenn wir aber noch 20 Jahre warten, reden wir über eine globale Katastrophe mit Verteilungskriegen, Rohstoffmangel, Hungersnöten und Flüchtlingsströmen. Das ist wie bei einer Krankheit: Gehen Sie früh zum Arzt, reicht vielleicht eine Pille – gehen Sie sehr viel später, brauchen Sie womöglich eine Amputation.