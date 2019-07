Sprichwörter-Quiz: Welche Vogel sitzt auf dem Dach und welcher in der Hand? CC-Editor öffnen

So viel sei verraten, dieser Sittich ist es nicht. Foto: imago images / blickwinkel

Hamburg. Wer wird in der Pfanne verrückt und was fällt einem von den Augen? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Sprichwörter-Quiz.