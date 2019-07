Osnabrück. Jeder kennt das Bild des Kochs mit der hohen weißen Kochmütze. Doch woher kommt diese traditionelle Kopfbedeckung?

Angesichts der stressigen Arbeit und dutzenden Regalen auf Kopfhöhe scheint die hohe Mütze der Köche eher hinderlich zu sein. Warum also ragen Köche die hohen Hüte bei der Arbeit? Der Grund für die traditionelle Arbeitskleidung liegt wie so oft in der Geschichte begründet. Ihren Ursprung hat die Kochmütze einer Erzählung zufolge im Hause König Georg II. von Großbritannien im Jahr 1727. Derzufolge habe sich eine Kopflaus seines Koches dazu berufen gefühlt, ihm seine Suppe zu vermiesen. Georg war erzürnt und befahl seinen Köchen fortan, eine Haube zu tragen. Diese Sitte verbreitete sich bei den Köchen Europas.

Zunächst sah die Mütze aber noch nicht so aus wie heute. Bilder von ihr sind aber auch durchaus bekannt. Die auch "Pilz" genannte Haube hing den Köchen schlaff seitlich vom Kopf hinab. Erst der Franzose Marie-Antoine Carême erfand die steife, hochstehende Kochmütze. Er arbeitete als Chefkonditor unter anderem für König Georg IV., Zar Alexander I. und Kaiser Franz I. von Österreich. Er wollte sich von seinen Angestellten optisch absetzen und setzte einen Papiering in seine Mütze ein, die fortan gerade nach oben ragte. Andere Köche folgten Carêmes Beispiel. Bis heute hat sich diese Tradition gehalten.