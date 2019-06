Darmstadt. Wie groß ist die Bedrohung durch Asteroiden? In diesem Quiz erfahren Sie es.

Die Gefahr von Asteroiden-Einschlägen ist real: "Wir haben eine Liste von knapp 870 Objekten, die eine Möglichkeit haben, die Erde zu treffen in den nächsten hundert Jahren", sagt der Leiter des Büros für Planetenschutz im Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, Rüdiger Jehn.

In dieser Woche veröffentlichte die ESA ein Video, das zeigt wie die Weltraum-Spezialisten daran arbeiten, die Welt vor einem Asteroiden-Einschlag zu schützen. Im Zuge der Hera-Mission soll ein Raumschiff zu einem Doppelasteroiden aufbrechen, um Möglichkeiten zu untersuchen, wie die Kleinplaneten in ihrer Flugbahn abgelenkt werden können, damit sie nicht mit der Erde kollidieren. Astrophysiker und Queen-Gitarrist Brian May erklärt die Mission:

Der Internationale Asteroidentag am 30. Juni soll über mögliche Risiken und Abwehrmaßnahmen informieren. An dem Datum hatte es vor rund 100 Jahren in der einsamen Tunguska-Region in Sibirien einen Feuerball und dann die Explosion eines 40-Meter-Asteroiden gegeben. Die Naturkatastrophe am 30. Juni 1908 fegte Millionen Bäume auf einer Fläche fast so groß wie das Saarland weg. Aufgrund dieses Ereignisses riefen die Vereinten Nationen 2016 den 30. Juni zum Internationalen Asteroidentag aus.

Was wissen Sie über die Bedrohung aus der Finsternis? Testen Sie ihr Wissen im Quiz.