Seattle/München. Amazon verlängert seinen "Amazon Prime Day" auf 48 Stunden. Der Aktionstag findet am 15. und 16. Juli statt.

Amazon weitet sein Einkaufs-Event "Prime Day" in diesem Jahr auf 48 Stunden aus. Bei der Aktion gibt es in 18 Ländern Angebote nur für Mitglieder von Amazons kostenpflichtigem Abo-Dienst Prime. Sie wird am 15. Juli kurz nach Mitternacht beginnen und bis zum Ende des 16. Juli laufen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Weiterlesen: Verwirrung im Internet: Bekommen Kunden von "Amazon Prime" Geld zurück?



Amazon Prime Day 2019: "Deutsche wollen Shopping-Events"

Der Prime Day ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für Amazon. Allein kleine und mittlere Unternehmen hätten im vergangenen Jahr hunderttausende Produkte beim Prime Day angeboten und dabei weltweit Umsätze von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar generieren können. Damals lief die Aktion 36 Stunden lang.

Der für das internationale Prime-Geschäft zuständige Amazon-Manager Jamil Ghani verwies auf eine Studie von The Harris Poll, wonach mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland auf ein Shopping-Event warten, wenn eine größere Anschaffung anstehe. "In Österreich sind das sogar drei von fünf Erwachsenen." In diesem Jahr werde Amazon den Prime Day erstmals mit Unterhaltungsangeboten begleiten, auch in Deutschland. Welche das sind, wurde am Donnerstag bekannt:

Kurz vor dem "Prime Day" geben Die Fantastischen Vier und Clueso ein Live-Konzert in München (9. Juli). Das gab Amazon unter anderem bei Twitter unter dem Hashtag #PrimeDayLive bekannt. Das #PrimeDayLive-Konzert in der Münchner Muffathalle wird von Amazon Music präsentiert. Tickets für das Event sind exklusiv für Prime-Mitglieder reserviert, die sich hier für die Ticket-Verlosung anmelden können.

Neben dem Konzert in München wird Amazon Music ein weiteres Konzert-Event veranstalten: das "Prime Day"-Konzert mit Headliner Taylor Swift und Auftritten von Dua Lipa, SZA und Becky G. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli um 3 können Prime-Mitglieder per Livestream dabei sein.

Anzeige Anzeige

Keine Abozahlen bekannt



Amazon führte Prime ursprünglich mit dem Vorteil eines schnelleren kostenlosen Versands ein und fügte später unter anderem den Zugang zu seinem Video- und Musik-Streamingdienst hinzu. Der Zulauf zu dem Prime-Programm wurde auch nicht durch die zwischenzeitlichen Erhöhungen des Abo-Preises gestoppt. Amazon hat mehr als 100 Millionen Prime-Kunden weltweit und wächst weiterhin – genauere Zahlen nennt der Konzern nicht.