Hamburg. Das taktische Geschicklichkeitsspiel „Tal der Wikinger“ ist das Kinderspiel des Jahres 2019. Das gab die unabhängige Kritikerjury des Vereins Spiel des Jahres am Montag in Hamburg bekannt. Damit zeichnete sie ein Spiel aus, bei dem die Kinder um Goldmünzen kegeln.

„Tal der Wikinger“ sei in seiner Mischung aus Taktik und Geschick einzigartig, lobte die Jury das Spiel des französischen Autorenpaars Wilfried und Marie Fort. Für den Verlag Haba aus Bad Rodach ist es nach dem Erfolg von Funkelschatz im vergangenen Jahr die zweite Auszeichnung in Folge. „Tal der Wikinger“ setzte sich am Ende gegen die ebenso nominierten Spiele „Fabulantica" (Pegasus Spiele) und „Go Gecko Go“ (Zoch) durch.

Imposant und innovativ



In „Tal der Wikinger“ müssen zwei bis vier Kinder (und Erwachsene) ab sechs Jahren Fässer mit einer Kugel umwerfen, um sich den größten Anteil am Goldschatz zu sichern. Doch viel hilft hier nicht immer viel. Denn fällt das eigene Fass zu oft, landet die Spielfigur im Wasser und geht bei der Verteilung der Schätze leer aus. Bei diesem imposanten und innovativen Spiel geht es – ganz zum Setting passend – auch mal rau zu, wenn der Mitspieler absichtlich versenkt wird.

Der Preis „Kinderspiel des Jahres“ wird seit dem Jahr 2001 vergeben. Es ist die nach Angaben des Vereins weltweit wichtigste Auszeichnung für analoge Kinderspiele.



Hinweis: Zur Jury, die diesen Preis vergibt, gehört mit Hauke Petersen auch ein Redakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Autor dieses Artikel ist Mitglied im Verein Spiel des Jahres.