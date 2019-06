Aus reifem Kompost und Wasser kann flüssiger Dünger werden. Foto: Julia Kuhlmann

Osnabrück. Alles, was im Pflanzgefäß wächst, muss im Sommer nicht nur aufmerksam mit Wasser versorgt werden, sondern auch mit Nährstoffen. Denn die Vorräte an Nährstoffen in Kübeln und Kästen sind einfach schnell aufgebraucht. Flüssiger Dünger lässt sich mit etwas Kompost leicht selbst herstellen.