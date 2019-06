Ehrlich pflegeleicht

Osnabrück. Im Garten ist immer irgendetwas los. Diese Kolumne widmet sich den vielen kleinen Anekdoten, die sich im Miteinander von Natur und Mensch sowie Garten-Mensch und Garten-Mensch ereignen.

Pflegeleicht sollen Gärten nach Wunsch vieler Hausbesitzer sein. Nicht immer einfach, darüber ein ehrliches Garten-Gespräch zu führen.

Was tun, wenn jemand seine Vorstellungen vom pflegeleichten Garten darlegt und dabei den Eindruck vermittelt, er habe schon mal von einem Garten gehört, aber noch nie in einem gearbeitet? Man möchte ja die Freude auf den arbeitsfreien Garten nicht trüben, aber auch ehrlich sein. Ich versuchte jüngst, einen Gesprächspartner auf ein gewisses Maß an Aufwand einzustimmen und dabei das Gespräch auf vergleichsweise pflegeleichte Bepflanzungen zu lenken. Wie wäre es denn mal mit einer ordentlichen Menge an Storchschnabel? Ich erwartete spontane Begeisterung für diesen wüchsigen Bodendecker, aber weit gefehlt. Storchschnabel fiel durch. Ablehnung wegen Nichtgefallens. Ich haderte schon etwas mit der Situation, als wir an einem Garten vorbeikamen, in dem ein veritabler Bereich von Storchschnabel gesäumt wurde. Das sei schön, befand mein Gesprächspartner. Was das denn sei? Ich zögerte kurz und erlaubte mir dann, den botanischen Namen zu verwenden: Geranium. Wie gut, dass diese Pflanzenfamilie so vielseitig ist, dass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist.