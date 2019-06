Hamburg. Gerade zu Pfingsten planen viele Menschen einen Kurzurlaub. Doch es drohen hohe Temperaturen, die gerade auf langen Autofahrten zur Belastung werden können.

Nachdem am vergangenen Wochenende endlich der Sommer in Deutschland Einzug gehalten hat, verspricht auch das Pfingstwochenende vielerorts hohe Temperaturen. So schön, wie die Sonne am Meer oder Baggersee jedoch sein kann, so nervig ist sie auf langen Autofahrten. Damit sich Ihr Auto auf dem Weg in den Kurzurlaub über die Feiertage nicht in einen Backofen verwandelt, gibt es eine Reihe an nützlichen Tipps.

Auch interessant: ADAC erwartet lange Staus an Pfingsten – Diese Strecken sind betroffen



Richtigen Startzeitpunkt wählen

Nicht nur, um die erwarteten Staus zu vermeiden, bietet sich ein Start am frühen Morgen oder in den Abendstunden an. Um der größten Hitze zu entgehen, können Sie für die Mittagsstunden eine längere Pause einplanen.

Auto vorbereiten

Falls sich die Luft in Ihrem Auto bereits vor der Fahrt aufgeheizt hat, lüften Sie einmal durch, bevor Sie die Lüftung für den Beginn der Fahrt auf die höchste Stufe stellen. Das rät der ADAC. Solange das Lenkrad noch zu heiß ist, sollten Sie nicht starten. Um schon zuvor zu verhindern, dass die Temperaturen im Auto steigen, bietet sich neben einem Parkplatz im Schatten auch eine passende Abdeckung für die Windschutzscheibe an.

Anzeige Anzeige

Klimaanlage richtig einsetzen

Eine Klimaanlage kann zwar für Abkühlung sorgen, sollte aber nur sorgsam eingesetzt werden. Durch Zugluft oder falsche Einstellungen können Verspannungen entstehen. Die eingestellte Temperatur sollte nicht mehr als acht Grad unter der Außentemperatur liegen, da sonst beim Gang ins Freie ein Hitzeschock droht, warnt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Als Wohlfühltemperatur nennt der ADAC eine Spanne von 22 bis 25 Grad im Auto. Die Düsen der Lüftung sollten dabei aber nie direkt auf Körperpartien gerichtet sein, da das die Erkältungs- und Verkühlungsgefahr erhöht.

Auf die Gesundheit achten

Fast am wichtigsten bei großer Hitze ist: Viel trinken – und zwar möglichst nichts mit Zucker. "Früchtetees zum Beispiel oder Wasser mit etwas Zitrone sind ideal", sagt Anette Wahl-Wachendorf. Professor Frank Kolligs, Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie am Helios Klinikum Berlin-Buch, empfiehlt lauwarmen Pfefferminztee. Dieser habe über den Tag verteilt in kleinen Portionen getrunken einen kühlenden Effekt. Von eiskalten Getränken raten Experten eher ab, egal wie verlockend sie bei der Hitze auch sind. Der Körper produziert dann nur noch mehr Wärme, um seine Temperatur wieder auszugleichen.

Niemanden im Auto zurücklassen

Tests des ADAC zeigen, dass sich Fahrzeuge, die bei rund 28 Grad Außentemperatur in der Sonne stehen, innerhalb von 30 Minuten auf bis zu circa 50 Grad aufheizen – nach einer Stunde liege die Temperatur dann bereits bei 57 Grad. Daran ändere sich auch nichts, wenn ein oder zwei Fenster einen kleinen Spalt offen bleiben. Deswegen sollten Kinder oder Tiere niemals allein im Auto gelassen werden. Auch nicht für wenige Minuten.